te enseñan las ideas los valores que recibe Es tarde o temprano los acabas devolviendo no recuerdo quién lo dijo pero tenía más razón que un santo claro que eso tiene dos traducciones una positiva sin duda pero la otra nefasta todo depende de lo que hayas mamado en la ida para ver cómo la vuelta después el fútbol por ejemplo el fútbol un deporte de equipo verdad sea que requiere entre otras cosas esfuerzo disciplina compañerismo está muy bien para los chaval está muy bien que juegue pero que pasa semana sí semana también los llegan historias de partidos de niños no noche dos uno de niños donde los padres y las madres acaban a guantazo limpio el espectáculo es denigrante es lamentable alguna vez hemos comentado aquí en La Ventana con con Michael Robin Michael buenas tardes hola qué irá mucho coraje verdad tú recuerdas haber vivido algún episodio de esto cuando el chaval de estar jugando en el campo y que de repente los padres

Voz 1546

00:51

no le hace del todo no pero escuchar voces Si discusiones a las manos no sé qué pero es también es cierto muy pocas especies he visto mi padre en un lío pero de vez en cuando a hacerlo voce citado vergüenza