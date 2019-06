Las noticias de Castilla y León, 16:03 (17/06/2019)

pues en el caso de de mi comunidad de Castilla y León que entraba no Veintisiete estándares de historia cuando en otras como Cantabria entraban sólo veintiocho ya aparte de la dificultad también ahora de corregir de diferentes criterios de corrección los tribunales

no calificándolos igual además la falta por ejemplo

pues tienen razón los estudiantes tienen buenas razones para solicitar esos cambios y mejoras para realizar la igualdad de oportunidades que me manifestado varias veces en este sentido

nueve entre enero y marzo se presentaron en Castilla y León mil trescientas denuncias por violencia machista un seis coma seis por ciento más que hace un año cuando se presentaron mil doscientas cuarenta y ocho son datos que hemos conocido hoy del Consejo General del Poder Judicial para Nina Infante del Foro Feminista de Castilla y León no es una mala noticia porque al final supone que se denuncia más no necesariamente que haya más violencia machista

sí yo creo que que haya más denuncias me parece que por supuesto no hubo algo positivo no por una parte hizo sin embargo también vemos que hay un repunte de de de la violencia contra las mujeres