tardes buenas tardes según esta circular la presencia de amianto en varias llaves de paso no supone ningún peligro para la salud de trabajadores ni tampoco de viajeros estas piezas dicen están compactada si protegidas y además presentan buen estado por lo que no existe según la empresa ningún tipo de riesgo no obstante Metro ha anunciado ya que quedan suspendidas las operaciones de desmontaje y manipulación de este tipo de piezas la detección Se producen el plan de revisión que la empresa del suburbano inició en abril del año pasado y que terminará en dos mil veinticinco en la Asamblea regional Rocío Monasterio

Voz 4

01:14

Kate Cage cancelado las reuniones con el Partido Popular que tenía hoy para hablar de para negociar la investidura e la Comunidad de Madrid no hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones porque qué sentido tiene avanzar con unas negociaciones firmar un acuerdo si luego esos acuerdos no se cumple