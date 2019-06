Las noticias de Asturias, 17:02 (17/06/2019)

Voz 1

00:00

tres minutos cuatro y tres en Canarias la Audiencia Provincial reanudará el próximo miércoles el juicio del caso Niemeyer donde se juzga en la gestión económica del ex director general del complejo cultural de Avilés Natalio Grueso para que en el fiscal solicita once años de cárcel acusado de la emisión de facturas falsas o manipuladas el tribunal de la Sección Tercera comunicó el pasado veintidós de mayo que el juicio que se celebra desde el dieciocho de marzo tendría que ser aplazado por causa de fuerza mayor al estar la sala de vistas reservada para la Junta Electoral Provincial con motivo de las elecciones autonómicas y municipales en el Partido Popular de Gijón ya han empezado a hacer oposición el portavoz municipal Alberto López Asenjo ha afeado que la nueva alcaldesa Ana González no acuda a la bendición de las aguas en la festividad de San Pedro considera que esta tradición va más allá de lo estrictamente religioso ha hecho estas declaraciones al trascender la postura de la regidora