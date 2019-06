Las noticias de Euskadi, 17:02 (17/06/2019)

consejero de Hacienda Pedro Azpiazu ya ha cerrado reuniones con el carril podemos EH Bildu PP para abordar las directrices de los presupuestos del próximo año no quieren dar a conocer las fechas exactas hasta que estén todas cerradas pero serán en la última semana de junio recordamos que las directrices de las cuentas fueron aprobadas la semana pasada ya hay ya comentó el consejero que es su intención era comenzar una ronda cuanto antes tiempos también en marcha para la investidura de Sánchez EH Bildu sigue quejándose de que no ha sonado sus teléfonos aún así a Arnaldo Otegi dice estar dispuesto a hablar

Voz 0252

00:42

estamos observando un Partido Socialista que no quiere hablar con nosotros no nos llama no quiere hablar eh bueno estas una posición desde nuestro punto de vista del todo absolutamente antidemocrática porque a nosotros nos vota la gente estamos en el Congreso de los Diputados la respuesta no es que vamos a hacer el resto con Pedro Sánchez la respuesta es que quiera hacer Pedro Sánchez nosotros que como hemos venido insistiendo durante las últimas semanas vamos a tratar de tener una posición común con la Esquerra Republicana en el tema de la investidura