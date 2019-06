Las noticias de Castilla y León, 17:02 (17/06/2019)

aquí dos días después de la constitución de los ayuntamientos en algunos ya se estaba planteando incluso una moción de censura es el caso de Burgos donde la falta de apoyos de Boss ha dado como resultado al alcalde de la lista más votada el socialista Daniel de la Rosa Vicente Marañón el candidato de Ciudadanos que quedó fuera al no contar con el apoyo de esos dos concejales de Bosch espera ahora a conocer las razones ir desde Madrid la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas ha dicho que la situación de Burgos se va a analizar en los próximos días donde tampoco se ha cumplido el arreglo impuesta por Ciudadanos ha sido en Burgos donde la alcaldesa va a seguir en Aranda de Duero va a seguir en su puesto donde lleva más de ocho años ser Aranda Elena Lastra

Raquel González asegura que sus ocho años al frente de la alcaldía de Aranda no han sido el mayor problema para alcanzar el pacto con Ciudadanos y Vox en virtud del cual afronta su tercer mandato sin embargo reconoce que los mayores obstáculos han sido depender de las negociaciones que los respectivos partidos llevaban a cabo en instancias superiores sin conocimiento de los actores locales

aquí lamentablemente Bonns tenemos que decir que que teníamos otros otras personas que también estaban pactando otras cosas por encima nosotros no mucho más general y no se siente un títere pues la verdad es que sí sí sí porque de mucha en muchas ocasiones se hablaba de cosas de las que yo me enteraba a través de vosotros medios de comunicación