Las noticias de Galicia, 17:02 (17/06/2019)

Voz 0028

00:03

habéis de ser Galicia vecino de no gays de setenta y cinco años ha fallecido hoy debido a las picaduras que le provocó una abeja el hombre que permanecía ingresado en el hospital de Lugo después de ser trasladado de urgencia este domingo en helicóptero no ha podido superar las consecuencias de la parada cardiorrespiratoria sufrida a consecuencia de esa pica dura más cosas cada profesional de enfermería eventual en Galicia afirma una media de veinticuatro contratos al año son datos de la primera encuesta de la enfermería gallega precaria que hoy publica el colectivo y que se ha elaborado a partir de setecientas XXXV entrevistas realizadas entre el once de marzo y el dieciséis de mayo el ochenta y nueve por ciento de los encuestados Se considera en situación de precariedad la media de años que pasan anotados en las listas es de ocho el ochenta y nueve coma doce por ciento de las personas encuestadas fueron mujeres mientras que solamente un diez hombres del total un setenta y tres coma siete por ciento no tiene hijos y su media de edad se sitúa en los treinta y dos años así que observamos también que la precariedad está directamente relacionada con la baja natalidad Ésta es la valoración que el delegado del Gobierno Javier Losada hace de la detención de dos integrantes de Resistencia Galega en Vigo