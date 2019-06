Las noticias de Canarias, 17:02 (17/06/2019)

la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife Patricia Hernández ha afirmado ya hoy la asignación de las áreas municipales finalmente de los doce ediles de ciudadanos asumirán Promoción Económica y Urbanismo desde Ciudadanos insisten en que el pasado sábado los concejales de la formación naranja debían votarse a sí mismos no a Patricia Hernández para que fuera alcaldesa vitrinas aspira saber además que no había ningún tipo de acuerdo con el PSOE para facilitar la investidura de la actual alcaldesa

Voz 3

00:30

no había acuerdo no había un acuerdo aprobado parece cometer pactos autonómicos debían votarse a sí mismos esa es la instrucción que recibieron del partido votarse a sí mismo y ellos no garantizaron que eso es lo que iban a hacer votarse asimismo en caso de no llegar a un acuerdo aprobado por el partido que además permanecer en la oposición