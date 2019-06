Las noticias de Andalucía, 18:02 (17/06/2019)

los cuatro alumnos de origen subsahariano llegaron en enero al Instituto alminares de Arcos de la Frontera y la semana pasada han sido trasladados a otro centro sin previo aviso debido al cierre del centro de menores en el que habitaban hasta ahora uno de sus profesores José Ignacio López ha lamentado en los micrófonos de la Cadena SER que la administración no haya esperado ni siquiera al final del curso para trasladar a estos chicos

Voz 2

00:55

verlos cómo han encajado con el resto del alumnado Fazio una cosa Davis impresionante no que son niños son personas que no son mercancía que pueden coger las de aquí trasladarla a otro lado no