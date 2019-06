Las noticias de Cantabria, 18:02 (17/06/2019)

Voz 1593

00:06

la Audiencia Provincial ha confirmado la no admisión de la querella contra los promotores del fallido concierto del dj David que ETA espera no pasado en Santander presentada por dos abogados cántabros en representación de un millar de afectados por supuestos delito de estafa apropiación indebida e insolvencia punible al considerar que los hechos objeto de la querella no son constitutivos de ningún ilícito penal y que lo que hubo fue un incumplimiento civil la Audiencia cierra por tanto de esta forma la vía penal contra la unión temporal de empresas organizadoras de los frustrado concierto en un auto en el que recalca que el incumplimiento de la obligación de devolver el precio de las entradas tendrá como decimos consecuencias pero en el ámbito civil Eide el todo político resalta las palabras de la alcaldesa de Santander Gema Igual ha asegurado que va a trabajar en equipo conciudadanos Iker respetará los compromisos adquiridos con la formación naranja preguntado en concreto por las condiciones de Ciudadanos para apoyar el pacto de retirar las escolleras de la playa de La Maddalena revertir el carril bus de la antiguo metro tus igual ha asegurado que éste se va a respetar