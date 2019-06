Escucha las noticias de las 19:00 (17/06/2019)

se lo acabamos de contar hace unos minutos aquí en La Ventana ha muerto el ex presidente egipcio Mohamed Mursi fue el primer presidente elegido en las urnas recordemos después de la caída de Mubarak por la primavera árabe pero los militares sólo acabaron

cuando Ester Bazán se encontraba en prisión desde julio de dos mil trece historias había sido sometido a múltiples juicios durante estos casi seis años estaba de hecho en una de esas sesiones de un juicio contra él por espionaje según ha informado la televisión estatal egipcia que no ha ofrecido detalles sobre las causas de la muerte del ex mandatario islamista dirigente de los Hermanos Musulmanes seguimos con la infame nación internacional Alta Representante de la Unión Europea ahora mismo en funciones va a viajar mañana a Estados Unidos para analizar la situación de crisis con Irán provocada por el incidente entre dos barcos en el golfo de Omán y del que las autoridades norteamericanas responsabilizan a las iraníes Bruselas Griselda Pastor adelante

los ministros de Exteriores no aceptan las acusaciones americanas contra Irán piden a los Estados Unidos que eviten una escalada militar en el golfo de Omán no

es un error es que es un error en sí mismo porque hay gente que piensa que el Iker pues otras hacer financieras lo pagan lo paga la banca o lo paga bueno pues pues no sé no sé quién eh eh desconocido y malvado pues pues esto es que no es así el puesto otras financieras terminará pagándolo como siempre es ciudadano