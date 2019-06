Escucha las noticias de las 20:00 (17/06/2019)

Voz 5

01:27

buenos en breve tal y como nos comprometimos yp tal y como además creemos que hace falta porque sin duda no tener gobierno tiene también coste de oportunidad muy importante para muchas cuestiones no es ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esta investidura que hay apoyar no hay apoyos la investidura no presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España