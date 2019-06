Escucha las noticias de las 03:00 (18/06/2019)

votaciones con el Partido Popular para que el bloque de derechas gobierna en la Comunidad de Madrid es la respuesta de Vox Albert que han apoyado a los populares para que gobernase en el Ayuntamiento después no han recibido concejalías a cambio quieren tocar poder o no facilitarán a PP y Ciudadanos el Gobierno de la Comunidad como apoyo de Vox que es imprescindible para que gobiernen las derechas Javier Carrera

llega otro titular político de las últimas horas ciudadano se desvincula de Manuel Valls no les ha sentado nada bien a los de Rivera que Valls facilitase la alcaldía de Barcelona Ada Colau para impedir que Esquerra gobernarse os Óscar García

es la principal grieta abierta su apoyo a Ada Colau pero lo cierto es que la dirección reconocen que no ha sido la única fuentes de Ciudadanos no dudan en calificar de injusto e ingrato el comportamiento que ha tenido Valls durante este año y dos meses que ha durado su matrimonio con Ciudadanos especialmente miran estas fuentes el trato que ha tenido hacia Albert Rivera quién ha dado finalmente el visto bueno a romper con el ex primer ministro francés después de que el grupo de Ciudadanos en Barcelona trasladarse a Madrid su incomodidad por esta situación según fuentes de la Dirección la decisión fue comunicada por el número dos del partido José Manuel Villegas que llamó por teléfono a Manuel Valls en un comunicado Valls se ratifica en su voto favorable a Ada Colau y asegura que está analizando lo ocurrido para valorarlo en su momento