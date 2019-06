Escucha las noticias de las 06:00 (18/06/2019)

no no está roto pero sí que es verdad que yo le reconozco que es una decisión importante en la que hemos tomado pues caminos diferentes en la cuestión de voto pero vamos que nos quedan cuatro años de trabajo

Rivera insiste en que el apoyo de balsa Colau es incompatible con Ciudadanos no lo era se deduce permitir un alcalde independentista ciudadanos subrayó mucho ayer que Colau volvió a colgar el lazo amarillo que la Junta Electoral le obligó a quitar en campaña lo subrayaba como prueba de su coherencia Valls se limitó a reafirmar en un comunicado su apoyo Colau como mal menor para evitar al candidato de Esquerra Maragall y dos apuntes más sobre las ya que pacta o que pacte a si se me permite esta mezcla entre pacto y postureo una los de Vox dicen que suspende las negociaciones para la Comunidad de Madrid porque el PP incumple la promesa de darle concejalías en el Ayuntamiento de la capital pero lo dicen ahora después de constituido el Ayuntamiento sin riesgo por tanto de que saliera en el pleno automáticamente la lista más votada la de Carmena según Javier Ortega Smith firmaron otra cosa

Voz 0255

02:24

Calde les pedía tiempo aquí en La Ser en La Ventana de Madrid tengo que decirle a Vox que no nos acuse de incumplimiento porque que para empezar no ha transcurrido el plazo suficiente y que desde luego esto para mí no es causa justificativa tampoco de suspender las negociaciones en el marco de la Comunidad de Madrid