Las noticias de Galicia, 06:49 (18/06/2019)

pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo

el móvil la cartera muchísimo

para limpia toalla las gafas las chanclas las llaves

Voz 0846 02:12 qué tal muy buenos días los cuatrocientos trabajadores de Alcoa en A Coruña despiertan hoy pendientes de Madrid donde el Ministerio de Industria ha convocado a los gobiernos de Galicia y Asturias para conocer los detalles de la oferta de compra del fondo suizo parte el capital que garantiza la actividad y el empleo de toda la plantilla durante dos años luego dependerá del precio de la electricidad el delegado del Gobierno dice que las negociaciones van a los trabajadores que volvían a sería calle no se fían y que tendrán las diputaciones provinciales la disputa de su presidencia que en Lugo ha provocado la dimisión de la ejecutiva del partido y en Ourense la firma de un pacto PP Ciudadanos para mantener a Baltar a toda costa en el poder

Voz 11 02:52 eh que letal Jakome según predijo gobiernen en la capital es martes dieciocho de junio llueve a las puertas del verano Paula Díaz buenos días

Voz 12 03:02 a mí me temperaturas bajas esta hora apenas llegamos a una media de doce grados en Interior con viento sur se alcancen los quince grados en zonas de costa en general cielos lluviosos espera que las precipitaciones continúen a lo largo del día sin tregua la humedad ronda el noventa y cinco por ciento Santiago cielos nublados con chubascos catorce grados

Voz 0846 03:20 nueve a las puertas del verano vamos a comprobarlo nuestra ronda arranca en A Coruña Helena López

Voz 13 03:25 qué tal vamos ya sabemos si llueve a queda córnea llueve intensamente en los termómetros eso sí temperaturas agradables rondan los quince grados ahora dieciséis en Ferrol Lugo Carmen López buenos días me cielo gris y doce grados ahora

Voz 14 03:38 se Miguel Bernard de muy buenos días nubes también aquí en Ourense y doce grados once Vedra Ramón ella qué tal buenos días tenemos calles mojadas en Pontevedra ahora mismo o quince grados catorce en Vilagarcía Vigo María Díaz días aquí con chubasco

Voz 0846 03:51 los dieciséis grados recordamos la situación de Santiago Paula Santiago cielos nublados con chubascos catorce gran los deportes todo vendido en Riazor para la ida del Deportivo Mallorca el ascenso a Primera en juego Fran Hermida

Voz 0688 04:03 el Deportivo va a contar con el apoyo de sus aficionados en el encuentro del jueves ante el Mallorca ayer salieron a la venta las entradas también ayer a última hora se colgó el cartel de no hay localidades y por lo tanto ahora queda en manos de los más de veintitrés mil socios blanquiazules que Riazor este jueves no tenga una sola butaca vacía

Voz 0846 04:24 quién el el presidente Mourinho habló de fichajes Mauro Picatoste

Voz 0744 04:28 presentación ayer del campus del Celta hemos pero la noticia fue que Carlos Mouriño habló y habló sobre fichajes sobre la marcha del uruguayo Maxi Gomez ha asegurado que el Celta no va a regalar al delantero a pesar de esas dos ofertas que ha recibido el club ninguna está cerca de su cláusula de rescisión la del West western Illa del Valencia sobre Santi Mina que quiere volver a Vigo dice que hay acuerdo con el pero reconoce el presidente que no va a ser una operación fácil todavía queda mucho mercado por delante y esas negociaciones seguirán avanzando y espera Mourinho que puedan llegar a buen puerto

Voz 0846 05:19 otro día más pendientes de Alcoa la Mesa integrada por el Ministerio de Industria los gobiernos de Galicia y Asturias van a conocer hoy los detalles concretos de la oferta de compra del fondo suizo Capital Partner los trabajadores a la expectativa no se fían ayer volvían a manifestarse en A Coruña a Capello

Voz 1271 05:35 la oferta de parte capital implica asumir la plantilla con lo que se salvarían esos setecientos puestos de trabajo pero sólo durante dos años a partir de ahí los empleos y la actividad de las fábricas dependerían del precio de la electricidad además el fondo suizo se compromete a invertir unos diez millones en cada una de las plantas el precio de la operación de venta no está cerrado pero según Alcoa no se ha exigido una cifra todos los detalles se conocerán en la reunión de hoy el Ministerio de Industria ha convocado a parte capital a la Xunta ya al Principado de Asturias por su parte los trabajadores del sector de las electro intensiva se concentraban ayer de nuevo frente a la Delegación del Gobierno el delegado de la zaga en Alcoa Serge Mosquera asegura que la plantilla no se fía

Voz 15 06:14 son muchos meses a estamos estáticos porque desde el Gobierno central por metemos las cosas cocinando cumplen entonces estamos esperando a ver por dónde va las cosas porque tampoco nos fiamos moi todo de todas esas partes por ahora en firme la única oferta que ten que al visto era de Partner

Voz 0846 06:35 los trabajadores no se fían pero el delegado del Gobierno Javier Losada dice que las negociaciones van bien aunque recuerda que hay que jugar el partido hasta el final vamos a ser

Voz 16 06:44 de bonito yo creo que hay como siempre digo que el partido está al final yo creo que va va bien íbamos esperar a lo espero que vaya todo esto pendiente

Voz 0846 06:55 de la crónica política ruptura en el PSOE gallego el secretario provincial de Lugo ha dimitido por discrepancias con la ejecutiva de Gonzalo Caballero de fondo la presidencia de la Diputación Provincial Álvaro Santos lo anunciaba así

Voz 17 07:08 no hay una relación Executiva Nacional do Partido Socialista porque cuando a Executiva Nacional está pues creaba hallando única y exclusivamente no no orgánico pues secretario que era de provincia de Lugo está retiraba llanto no desenvolver un proyecto para Sociedad de non para personas concretas

Voz 0846 07:32 ahora una gestora presidida por José Antonio Quiroga secretario de organización del PSC Gad pilotará el partido hasta la elección de una nueva ejecutiva y en Ourense el alcalde Gonzalo Pérez Jakome se estrena con una multa de tráfico por mal aparcamiento Jakome se muestra sorprendido por la situación en la que se encontró el Consell

Voz 18 07:50 yo auténtica de porque éramos aquí estaba totalmente vacío como si hubiera habido una guerra Valdo siempre estaba lleno de gente veinte días aquí está totalmente vacío no hay nadie ni siquiera cuando nos marchamos urgía darle ahí custodiando este tema pues entraban cualquier zona a España porque aquí el exsecretario con nosotros

Voz 0846 08:07 no creación orensana además han aparecido pintadas llamando traidor al alcalde que después de decir que se presentaba para echarla Baltar lo mantendrá con sus votos al frente de la Diputación el caso es que el Partido Popular tendrá mucho que explicar por apoyar este pólipo a este político tan peculiar Feijóo de entrada culpa al PSOE

Voz 19 08:23 Vimos que lo Partido Socialista desacuerdo empezó a hablar el señor Jakome y ofrecer el señor Jakome alternarse no concello en la Diputación ya automáticamente descubrimos que el señor Jakome si os iba a ser alcalde y en consecuencia dado que el Partido Socialista resucitó a propuesta de que gobernó máis votado pues llegamos a un acuerdo con señor Jakome para darle estabilidad de hacia eh

Voz 0846 08:49 el secretario general de los socialistas gallegos Gonzalo Caballero califica de cinismo la actitud de Feijóo

Voz 1 08:53 a política de Feijóo es un cinismo absoluto intente eximirse de responsabilidades que ten por patrocinar una operación política que dicho que iba a ser letal progres por poner de alcalde en Ourense aquel que él consideraba letal para ciudadanía yo que ten que facer eco Yerma Man a Baltar era Jakome Edar una ronda de pro

Voz 0846 09:19 sacó el Chunta todavía datos del Observatorio contra la violencia machista los juzgados gallegos han recibido mil setecientas XXXVI denuncias entre enero y marzo lo que supone un treinta y ocho por ciento más que el año pasado datos relevantes según la secretaria general de Igualdad

Voz 20 09:34 sí

Voz 21 09:38 lejos de rock and roll jóvenes quienes que aparquen debido aparcan a golpe de batería