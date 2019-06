Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:49 (18/06/2019)

Voz 1217

00:10

buenos días iría bueno cielo poco nuboso o despejado temperaturas mínimas con ascensos locales y máximas con pocos cambios ahora entre diecisiete y diecinueve grados en Castellón en Valencia en Elche en Alicante al mediodía temperaturas en el entorno de los treinta grados en la costa y en puntos del interior por encima de esos treinta grados del incendio forestal declarado ayer en el Parque Natural de la Serra Yolanda en Benidorm que está controlado afecta a una zona muy escarpada próxima al parque Aqualandia y aunque la miopía política de algunos siendo generosos sino hablando siquiera de ceguera ni de ojos cerrados por aquello de que no hay mayor ciego que el que no quiere ver Se mantiene la realidad tozuda sigue su curso y nos deja de ayer otro bestia detenido treinta y un años tiene agredió a su pareja en Valencia delante del hijo de ambos de tres años algunos familiares interpusieron para que la cosa no pasara a mayores la Policía Local lo detuvo ya saben si nos escuchan que es un goteo constante que no cesa porque aquí en la Comunitat Valenciana el problema además es peor que en otras autonomías hay más víctimas aquí que fuera solo no supera Baleares tristes líderes de un ranking que debería ser asunto de Estado de los de verdad ahora que incluso hay quien se atreve a negar la evidencia Ana Talens buenos días buenos días Juan Cuéntanos