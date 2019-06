Las noticias de Aragón, 06:49 (18/06/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy por hoy Aragón Pepe las Marías

Voz 1012 00:06 hola qué tal muy buenos días podemos hoy podría decidir lo que votará el jueves en la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Aragón el partido morado tiene ejecutiva esta tarde tras la reunión que mantuvo en Escartín con el socialista Javier Lambán ayer que deciden hoy es importante porque sus cinco diputados son claves reflejará Si hay o no sintonía con el PSOE para decidir más adelante si apoyan la investidura de Javier Lambán también es posible que sepamos si en el Ayuntamiento de Huesca ciudadanos va a respaldar la moción de censura que la popular Ana Alós presentará al recién elegido alcalde el socialista Luis Felipe de momento la desconfianza entre PP y Ciudadanos se mantiene y en cuanto tiempo hoy tendremos temperaturas altas en el Valle del Ebro Ana Sánchez Borrallo buenos días bueno

Voz 0148 00:52 los días por la mañana nubes y claros aunque irá despejando viento flojo y las temperaturas suben en el Valle del Ebro en el resto sin cambios ahora mismo en Zaragoza veintiún grados en Huesca veinte en Teruel quince

Voz 3 01:09 cuál es la energía que te

Voz 4 01:10 en el futuro la curiosidad y las ganas de aguantar Endesa creemos que cada persona tiene una energía que le impulsa a construir su futuro energía no inspira a trabajar por un mañana sostenible pensando en el bienestar de sus

Voz 5 01:24 sea cual sea tu energía cree en ella Endesa hoy por hoy a Aragón

Voz 1012 01:33 Podemos Aragón reúne esta tarde a su Consejo Ciudadano es decir a su ejecutiva tras la reunión que mantuvo ayer noche Escartín con el socialista Javier Lambán en ese encuentro se habló de la composición de la nueva Mesa de las Cortes que se conformará el jueves hay aunque lógicamente lo importante es lo que vendrá después la formación del Gobierno de Aragón desde Podemos dicen que todo está abierto

Voz 0148 01:54 en ese todo está abierto cabe la posibilidad de que los cinco diputados de Podemos no voten la investidura de Lambán que sí lo hagan o incluso que quieren entrar en el acuerdo para gobernar que han firmado ya PSOE Ipar en cualquier caso son cinco diputados decisivos para que Javier Lambán pueda ser presidente porque la suma de PSOE PAR y Podemos llegaría a los treinta y dos diputados frente a los XXXI que suman PP Ciudadanos y Vox

Voz 1012 02:19 también el presidente de Chunta José Luis Soro se reunía ayer con Javier Alemán conversaba con él según fuentes de Chunta sólo trasladó la necesidad de avanzar en un acuerdo programático siempre que se descarte de forma definitiva la presencia de ciudadanos en el futuro gobierno de Aragón mientras el Palacio de Ferias están rematando los preparativos para la constitución el jueves como décimos del nuevo Parlamento aragonés

Voz 0148 02:40 a los nuevos diputados les explica desde ayer y hasta el miércoles en sesiones informativas su actividad en el Parlamento y lo que tienen que aportar como detalla la letrada mayor Carmen hago Heras tiene

Voz 6 02:50 hay que entregar a partir de que preste juramento o promesa en la sesión constitutiva del jueves tienen que entregar su declaración de bienes y de actividades hay claro tienen que ya es gestionar con sus profesiones de procedencia la situación en la que quedan para estos próximos cuatro años

Voz 1012 03:06 de las Cortes a los ayuntamientos de las tres capitales el PP en el de Huesca presentará una moción de censura para aclarar lo ocurrido el sábado ya saben un voto en blanco reventó la suma prevista de PP Ciudadanos Ivo

Voz 0148 03:18 sí acabó dando la alcaldía socialista Luis Felipe la candidata popular Ana Alós mandaba ayer un mensaje muy diré

Voz 7 03:24 tú a ciudadanos tenemos claro que si Ciudadanos no tiene ningún problema si ellos siguen manteniendo que no fueron los que llevaron a cabo ese voto en blanco si sigue manteniendo que ese pacto era lo que querían llevar a cabo no tendrán ningún problema en respaldar esa moción de censura pero

Voz 1012 03:39 Ciudadanos ayer no aclaró si va a apoyar esa moción de censura

Voz 0148 03:43 su candidato a la alcaldía de Huesca José Luis cadena en Twitter señaló ayer que antes la popular Ana los tiene que disculparse por mentir a los oscenses por haber dicho haber negado que el PP hubiera ofrecido la Alcaldía ciudadanos cadena insiste en que el voto en blanco no salió de ninguno de los tres concejales de su grupo municipal no

Voz 1012 04:00 mientras en el Ayuntamiento de Zaragoza todavía no se confirma el organigrama del nuevo equipo de gobierno tampoco cuál será finalmente en el gobierno municipal el papel definitivo de voz

Voz 0148 04:10 el alcalde Jorge Azkoyen insistía ayer en que la Junta de Gobierno estará integrada por PP y Ciudadanos Vox dirigirá dos juntas de distrito

Voz 8 04:18 las presidentas de Juntas de Distrito forman parte del Gobierno los presidentes de juntas de distrito toman decisiones que afectan a los ciudadanos es más las presidencias de Juntas de Distrito están dentro de lo que toda la vida sea llamado Área de Participación Ciudadana

Voz 0148 04:31 será suficiente para Vox Akon decía venga

Voz 8 04:33 estos vamos a intentar explicárselo de la mejor forma posible

Voz 1012 04:37 la alcaldesa de Teruel Emma Buj firmará hoy las primeras delegaciones de Alcaldía aunque el grueso del acuerdo con Ciudadanos está todavía por decidir el partido naranja recordamos no acepta la entrada del par de Vox en el equipo de gobierno municipal la alcaldesa comparte ese planteamiento

Voz 9 04:51 yo no voy a dar delegaciones a ningún grupo político si no tengo un acuerdo previo con Ciudadanos que es mi socio de gobierno

Voz 10 04:59 son las seis y cincuenta y cinco minutos nos pasamos la vida esperando esperamos atracciones conciertos nacimientos aviones Tour unos días tensos esperamos por todo la persona de

Voz 11 05:09 hasta el momento oportuno y el coche que el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's auditada en del uno al treinta de junio al había cuatro por doscientos sesenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta me renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 12 05:29 por Aragón Javier de Aragón

Voz 1280 05:34 el Gobierno de Aragón bonificará a la mitad de la matrícula los alumnos de la Universidad de Zaragoza que apruebe en el cincuenta por ciento de los créditos deberán hacerlo en primera matrícula y estar empadronados en Aragón se trata de una medida que podría beneficiar a quince mil estudiantes de la universidad pública y que busca contribuir con las familias ante el coste que suponen los estudios superiores

Voz 12 05:58 por Aragón Gobierno de Aragón

Voz 1012 06:05 Adicae refuerza su vigilancia la firma de hipotecas porque sigue viendo algunas sombras Entre las mejoras de la nueva ley hipotecaria esta organización de consumidores considera que las entidades bancarias recuperarán Por otro lado el dinero que deberán asumir los gastos que antes no se les imputaban

Voz 0148 06:20 la coordinadora de Adicae Itziar Garde ETA considera fraudulentas y engañosas las hipotecas de tipos mixtos es decir fijos ahora variables en el futuro recuerda que ahora está prohibido condicionar la firma a la suscripción por ejemplo de seguros aunque haya una figura de la que tampoco se fían

Voz 13 06:36 S I Experto sin curados pero se permiten los productos combinados aquí lo que resulta de entrada ya es un poco engañoso lo que quieren hacer es como vender PAC nosotros decimos que no voy que decir ahora si no son obligatorios son los vende como obligatorios sí que te van a hacer descuentos bonificaciones etc por tener ese par de productos pues eso cuanto menos da miedo de entrada

Voz 1012 06:58 yo la verdad acceso a la universidad en Aragón aumentan un año más el número de reclamaciones este año las peticiones de revisión de un examen supera las dos mil cien las más habituales se producen en las asignaturas de la fase obligatoria Lengua e Historia Pilar García

Voz 1470 07:11 en la tarde de ayer se habían superado ya las dos mil crece el número de petición de revisiones de exámenes año tras año Fernando Zulaica coordinador de la de Bao

Voz 0921 07:21 están más acostumbrados a la reclamación entre otras cosas porque fue el lo hemos informatizado y Naimi que hacer por estilos no que es simplemente a través del ordenador y luego también otro factor importante que hay que tener en cuenta es que llevamos tres años estamos notando un incremento el número de estudiantes aprueban el segundo Bachiller

Voz 1470 07:39 y es que este año el setenta y cinco por ciento de los estudiantes de Bachillerato han aprobado el curso hace dos años fue el sesenta y nueve por ciento En cuanto a las reclamaciones el sesenta por ciento consigue subir nota el veinte por ciento baja Se mantiene el resto

Voz 1012 07:55 si seguimos conociendo detalles de la operación Oikos de amaño de partidos tras levantarse el secreto de sumario el informe policial dice de forma literal que la corrupción deportiva dentro del Huesca alcanzaba a gran parte de su cúpula directiva entre ellos su presidente Agustín a Ossa

Voz 0148 08:07 dice el informe de la policía que los amaños serán conocidos por gran parte de la plantilla que aún contrarios a dicha corrupción no parece que se opusieran frontalmente también recoge que Josete Horta es el director del Huesca y el consejero José Antonio Martín peatón eran conocedores de la situación aunque se oponían por completo a este tipo de operaciones y añade que las osa el ya ex presidente habría usado la Sociedad Deportiva Huesca para manipular resultados de partidos para su beneficio y el de varios jugadores el consejero delegado del Huesca Manuel Torres ayer

Voz 7 08:38 la contundente rol

Voz 14 08:41 sólo solo consejero ni miembro del club a parte de ese de otorgando que estén imputados y por tanto no se puede predicar ese criterio subjetivo o esa apreciación no esa conjetura de una trama institucionalizada entre el club no lo voy a permitir ni

Voz 15 08:58 nos vamos ahora quebranta huesos el viernes veintiuno de junio qué pasa hoy a la quebrantahuesos sí señor no me voy a qué hora vamos a estar ahí cinco de la tarde viendo el programa claro todo el equipo en la quebranta Induráin y todos los invitados ya lo sabéis con el equipo B equipazo de ser aventurero sí señor donde las quebrantahuesos en Sabiñánigo

Voz 16 09:19 quebrantahuesos dos mil diecinueve Ibercaja con la participación del Ayuntamiento de Sabiñánigo tú Huesca Gobierno de Aragón

Voz 1012 09:27 hoy tendríamos otro día de temperaturas altas sobre todo en el Valle del Ebro ahora mismo veintiún grados en Zaragoza veinte en Huesca quince en Teruel

Voz 5 09:38 hijos de Roca en dos jóvenes que no aparcan a golpe de batir