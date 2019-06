pues ya veremos a ver después a nosotros también Unidas Podemos no hubiera gustado que a lo mejor hubiéramos llegado a un acuerdo entonces pues se puede abrir a ocho o no se puede abrir ocho depende todo se puede negociar nosotros estamos por la representación política cuanto más mejor pero claro hay otros que a veces cierran puertas y luego quiere que ese las abramos

Voz 3

01:44

porque si de ese reparto que se hace lo que propone el Partido Socialista hay podemos al poder le corresponde un sitio en la mesa teniendo cuatro diputados al Partido Popular teniendo veinte diputados nos corresponderían cinco por darte con esto quiero decir que nosotros no estamos en contra de que todo lo representante tengan su sitio en la mesa pero desde luego no estamos en contra de que no sea proporcional a los diputados que tiene cada grupo parlamentario