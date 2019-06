Escucha las noticias de las 07:00 (18/06/2019)

son las siete las seis en Canarias cadena SER qué tal muy buenos días el PSOE pisa el acelerador de la investidura sin garantizarse previamente los apoyos el número dos del partido no pudo ser más explícito José Luis Sabas

los ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar este investidura que hay apoyo no hay apoyos en breve no presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno

está claro que lo que Ábalos llama la espiral de apoyos es fundamental en una investidura si hay que se va pero ir Panamá en fin de no pactar apoyos previamente las alternativas son que se reedite en segunda votación una suma parecida a la que hizo presidenta del Congreso Meritxell Batet con el voto de varios partidos minoritarios más Unidas Podemos

por qué PP y Ciudadanos se abstengan la morada Noelia Abellán lo planteaba en modo de disyuntiva Partido Socialista tiene dos caminos que haga lo que considere oportuno pero no es el camino

la hoja de ruta sigue siendo clara es la que responde a la voluntad de la mayoría de la gente que votó el veintiocho de abril progresismo que este país no derecho

a esa derecha que empieza a parecerse a la Izquierda en capacidades fragmentación en seguida les contamos el lío en ciudadanos con Manuel Valls pero hay lío también en el Ayuntamiento de Madrid Vox dice que le prometieron concejalías y no se las han dado el alcalde les pide paciencia Rocío Monasterio José Luis Martínez Almeida ya hay un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones lo que digo es que hay veinte días de proceso de negociación y que nosotros cumpliremos el acuerdo con Vox es martes dieciocho de junio hoy la Reserva Federal de Estados Unidos se reúne para decidir qué hace con los tipos de interés si aguanta la presión de trampa para que los baje y compensar así las consecuencias de su guerra comercial y quizá de otras guerras más convencionales por que esta noche ha anunciado que envía a mil militares más a Oriente Medio para hacer frente a la supuesta amenaza de Irán con máxima extrae en Europa pide contención y hoy Mogherini visita la Casa Blanca el Vaticano abre la puerta a ordenar sacerdotes a hombres casados en las zonas aisladas del mundo