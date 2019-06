Las noticias de Asturias, 07:50 (18/06/2019)

habían buenos días muere una semana después de la agresión el hombre que sufrió una brutal paliza en Oviedo tras la verbena de La Florida los trabajadores de Alcoa piden que no sea descartada la oferta de Quantum mientras la empresa se muestra más cerca de parte capital suiza de niega de momento la extradita de sicario encarcelado en el país implicado en el asesinato del concejal Janine Ascó Javier Hardy es en no

son las ocho menos seis minutos de la mañana muere el profesor de XXXIII años que sufrió una brutal paliza la pasada semana en Oviedo al acabar la Verbena de La Florida David Carnaval se debatió una semana entre la vida y la muerte y acabó falleciendo de las gravísimas lesiones la policía sigue trabajando en la identificación de los tres jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años a quienes se atribuye la agresión le atacaron tras pedirle tabaco indagarse a dárselo la familia ha pedido la colaboración ciudadana para dar con los agresores un primo de la víctima ha escrito en Facebook un mensaje que ya ha sido compartido por casi siete mil usuarios de esta red social en el que solicita a todos los que pudieran haber hecho alguna grabación con el móvil durante la actuación de la Orquesta Panorama o hubieran visto algo raro tuvieran alguna pista se pongan en contacto con la Policía Nacional Suiza esa de niega por el momento la extradición del tercero de los sicarios implicados en el crimen del concejal Joan Isco Javier Artiles la extradición ha sido solicitada por el Juzgado de Llanes la justicia suiza alude a un juicio que se tiene que celebrar en los próximos tres meses en el país es Betty helvético en el que este hombre está en prisión en el auto de la justicia suiza pide que se vuelva a solicitar la extradición tras ese juicio en hospital Universitario Central de Asturias abre una investigación a los siete médicos que grabaron un vídeo jocoso sobre su trabajo en urología ampliamente difundido en internet pueden ustedes verlo en nuestra página web en el se hacen alusiones de muy dudoso gusto a su trabajo con alusiones a viejas que se mean tacto rectal eso palpar huevos el hospital ha explicado lo obvio el vídeo ha sido grabado sin autorización en escenarios de Luca perfectamente identificables quirófano helipuerto sala de espera o aparcamiento ha despertado una cascada de críticas y ha sido reprobado por el Colegio de Médicos los cuatro médicos residentes dos médicos adjuntos y un enfermero de quirófano que aparecen en él él podrían ser suspendidos de sueldo o incluso despedidos los autores del vídeo han pedido disculpas y argumentan que no ha afectado al correcto y normal funcionamiento del servicio de Urología ni el centro hospitalario explican que además fue realizado para uso únicamente en el ámbito privado con motivo de la despedida de una compañera una vez más queda patente lo que puede ocurrir en una grabación en el mismo momento en el que se envía a una segunda o tercera persona su difusión masiva puede ser imparable cascada de dimisiones en Izquierda Unida después de que la dirección decidiera aplicar medidas disciplinarias a la concejala de Llanes que incumplió las directrices del pacto municipal PSOE e Izquierda Unida ha presentado su dimisión La secretaria de Política Territorial Gabriela Álvarez y lo han anunciado también Juan González Ponte que ocupa la secretaría de Acción Política Juan José Fernández que ocupa de procesos electorales los bajado este Alcoa en Avilés ven complicado cerrar esta semana la venta de la planta al fondo suizo parte capital tal y como quiere la multinacional una representación del comité de empresa se desplazó ayer a Alemania para reunirse con los propietarios de Quantum capital la otra empresa que había presentado una oferta vinculante de compra Ike ha quedado descartada inicialmente este fondo alemán no tira la toalla por hacerse con la fábrica de Avilés el consejero de Empleo Industria Turismo Isaac Pola ha señalado al respecto que se está en un momento clave que es más importante encontrar una solución de calidad