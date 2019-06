Las noticias de Navarra, 07:50 (18/06/2019)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy Navarra Nando Nieto

Voz 0647 00:06 buenos días y quiere presidir el Parlamento de Navarra a partir de mañana la formación de la todavía presidenta del Gobierno en funciones ya tiene nombre propio elegido para ese puesto institucional que también ambiciona el PSN mañana miércoles se constituirá el Parlamento así comenzamos esta mañana de martes dieciocho de junio

Voz 1900 00:26 Centro Navarro de la audición te acerca a los titulares Centro Navarro de la audición a nosotros sí nos importa tu salud auditiva pida cita en el nueve cuatro ocho quince dieciséis setenta y seis para nuestros centros de Pamplona Tafalla letras

Voz 0647 00:39 nuevo encuentro entre PSN Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra quedaron patentes esas diferencias no sólo sobre la presidencia de la Cámara también sobre la composición de la Mesa Geroa Bai e Izquierda Ezkerra toman posición a favor de que EH Bildu forme parte de la mesa que dirigirá los trabajos parlamentarios pero el PSN no quiere contar con la formación abertzale en ese órgano en Pamplona nuevo jefe de la Policía Municipal el nuevo alcalde Enrique Maya ha firmado varios decretos por los que se organiza de forma provisional la administración municipal entre ellos el nombramiento de Javier Goya como nuevo jefe de la Policía Municipal de Pamplona en sustitución de Jesús Munárriz

Voz 2 01:19 además de la política

Voz 0647 01:20 la descienden las víctimas que renuncien a declarar contra cónyuges o ex parejas las denuncias por violencia de género aumentaron casi un ocho por ciento en el primer trimestre del año se observa un significativo descenso descenso del cincuenta y seis por ciento en el número de renuncias es decir mujeres que se acogieron a su derecho de no declarar contra sus cónyuges o ex parejas

Voz 2 01:45 carpintería el diseño mañana pero ofrece el tema del día carpintería de aluminio mixta ahí de WC carpintería

Voz 3 01:52 diseño mañana de máxima calidad avalada con veinte años de experiencia

Voz 0647 01:56 seguro que ya lo han notado ya está aquí el calor primer golpe del verano con temperaturas hoy de hasta treinta y seis grados en Tudela hasta XXXIV en Pamplona primera alerta por altas temperaturas el Instituto de Salud Pública y laboral ha comenzado a distribuir veinticinco mil folletos en castellano y euskera con recomendaciones para prevenir los daños a la salud provocados por el exceso de calor y consejos para realizar las actividades propias de la época veraniega el año pasado tendieron en Navarra veinticinco casos de enfermedades relacionadas con el calor y hubo un fallecimiento relacionado con esta causa según informa el Gobierno que precisa que ocho de las detenciones tuvieron que ver con el desempeño de la actividad laboral C

Voz 1693 02:36 otro navarro de la audición te ofrece el tiempo a nosotros sí nos importa tu salud auditiva pida cita en el nueve cuatro ocho quince dieciséis setenta y seis para nuestros centros de Pamplona Tafalla luz

Voz 0647 02:48 del sol con fuerza y algunos intervalos de nubes pero predominan los cielos despejados en esta mañana ya muy templada con temperaturas que rondan entre los diecisiete y los veinte grados ahora mismo dieciocho grados en la Comarca de Pamplona cuando faltan siete minutos para que den las ocho de la mañana

Voz 4 03:06 bombón liso Flores flores bombones por si es alérgica a Swayze elegir el regalo perfecto para una primera cita

Voz 5 03:14 no es fácil pero hacer el mantenimiento del servicio posventa Citroën con lubricantes total y conseguir un mantenimiento gratis

Voz 7 03:21 es facilísimo

Voz 8 03:24 de tiene ese mantenimiento Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën

Voz 0647 03:29 Navarra

Voz 9 03:30 ha llegado el buen tiempo tu casa pide aire fresco porque porque ahora tienen unos descuentos de primavera perfectos para renovar tu hogar

Voz 4 03:38 las últimas tendencias en decoración y el mobiliario más refrescante están esperando en Muebles Paul que en polígonos Lucille Ball calla y no olvida es que te llevan los muebles y las montan para que tú

Voz 9 03:48 las que disfruta muebles porque creamos

Voz 10 03:51 Ares y si mi hijo que no pare nunca cause un daño sin querer y nos ponen una reclamación Easy hundido por lo que sea me quedo fuera de casa y luego ya no puedo entrar si se también en seguros somos la respuesta porque es más seguros Si estás cerca Caja Rural de Navarra más información en seguros RG apuntó Ares Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada

Voz 11 04:19 el momento oportuno y el coche que el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's audita en del uno al treinta de junio ahora tu cuatro por doscientos sesenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información en Audi contó es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0647 04:40 la Confederación de Empresarios de Navarra y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han puesto en marcha una campaña para que los delegados de Prevención de Riesgos Laborales lleguen a ciento veinte entre

Voz 12 04:50 esas conciertos riesgos laborales más amenazadas sus trabajadores con más amenazas de los riesgos laborales Beatriz Jordán

Voz 0385 05:00 eran visitas a pequeñas empresas con menos de medio centenar de trabajadores las que más dificultad encuentran para integrar las políticas de prevención desde la hacen su secretario Carlos Fernández Valdivieso

Voz 9 05:11 ayudar a las empresas de a los trabajadores en el día a día

Voz 4 05:14 ya en mejorar la prevención de riesgos

Voz 9 05:17 esos entornos de trabajo coger esas visitas

Voz 0385 05:19 voluntario no obliga a los empresarios no obstante el dirigente de Comisiones Chechu Rodríguez espera que los técnicos sean bien recibidos

Voz 6 05:30 nosotros a través de nuestros delegados a través de nuestros Sapphire

Voz 9 05:32 de off

Voz 6 05:33 queremos incidir para poder entrar en esas empresas y ver cuáles son los problemas

Voz 0385 05:37 delegados de riesgos que esperan visitar ciento veinte empresas hasta final de año

Voz 13 05:44 ellos Kitty desea un buen día la buena noticia del día contigo

Voz 0647 05:49 la Orquesta Sinfónica de Navarra y una masa coral de ciento cincuenta representantes de la Federación de coros de Navarra van a poner música y voz este próximo jueves en Pamplona a lo que representa el movimiento cooperativo con la interpretación de una denominada Sinfonía cooperativa es una iniciativa de la Corporación Mondragón que ha pretendido así ponerle letra música a su experiencia Cooperativa de más de sesenta años y que se va a poder ver con la intervención de numerosas personas en distintas disciplinas sobre un mismo escenario para interpretar la música compuesta por Fernando Velázquez compositor ganador de un Goya con letra de John Sara suba en euskera castellano chino e inglés las actuaciones en Navarra el jueves en Baluarte en Pamplona y el día veintiséis de junio en Tafalla son el preludio al acontecimiento multitudinario al que entonces también se unirá una parte de danza y que está previsto para el mes de septiembre en Vitoria cuando se podrá apreciar el proyecto completo

Voz 14 06:51 fíjate ese ser socia de hoy y mañana el kilo de calamar mediano de nueve euros con veinticinco socio te sale solo a seis euros con noventa disfruta de las ventajas de ser socia Eroski cincuenta años contigo

Voz 15 07:09 Osasuna regresa a Primera División con Carrusel Deportivo navarro

Voz 16 07:19 fieles a los rojillos temporada tras temporada sin importar en qué categoría la Cadena Ser en Navarra con Osasuna

Voz 15 07:27 ahora de Champions hasta los descensos desde las sufridas permanencia hasta los celebrados ascensos

Voz 17 07:46 a su hora

Voz 15 07:48 Osasuna y Carrusel deportivo Navarra un tipo negro

Voz 18 07:58 queremos que la Audiencia de ser Navarra participe con nosotros opina comenta nuestras redes sociales en Twitter arroba ser Navarra en Facebook ser Navarra vota en la encuesta diaria de Twitter

Voz 7 08:12 SER de Navarra siempre conectados

Voz 15 08:16 ya hemos llegado al fin plaquita que calor hace cuánta gente mejor montaña mejor montamos

Voz 19 08:23 este verano con un mini el destino es lo de menos lleva teatro mini desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrada renting ofertado por otra vez de España para pedidos hasta el treinta de junio

Voz 8 08:32 informe de Auto Navarra punto mini punto es tu concesionario mini en Navarra

Voz 3 08:36 descubre el alma a orillas de larga en un entorno natural sus hierbas y las mejores verduras de la huerta de la Ribera se unen para descubrir algo de la cocina navarra hotel gastronómico a Pamplona cinco años consecutivos entre los diez mejores hoteles de España ahí en Pamplona punto com no

Voz 20 08:57 empírico de Poti tenemos un buen plan para tu casa esta semana veinticinco por ciento de descuento en muebles de baño y madre de color azul y Topo a precios bajos todos los días

Voz 21 09:07 este próximo veintinueve de junio La cena secreta especial fiesta de Fermín tu mejor cena espectáculo en Pamplona para adelantarse a San Fermín en más de tres horas de la mejor fiesta para calentar motores para el seis de julio transporte público directo desde el centro Jamal seis seis nueve veintiséis treinta y tres cuarenta y nueve busca tu excusa no te pierdas la pena secreta

Voz 4 09:28 fuiste al Salón del Vehículo de Ocasión Southall no no no yo voy a la gran Feria del Vehículo de Ocasión de ocasión flujos otra vez y como cada año ponemos más de tres mil coches con descuentos y ahorro de hasta seis mil euros Spain ya la única feria en la que todos los coches tienen descuento corre sólo hasta el treinta de junio abierto también domingo por la mañana en Pamplona en el polígono Holanda Zappa al Katia XXXVIII de Villava en ocasión plus punto com