Las noticias de Aragón, 07:50 (18/06/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Aragón Pepe las Marías

Voz 1012 00:06 hola qué tal muy buenos días Podemos Aragón decide esta tarde lo que debutará el jueves en la composición del nueva Mesa del Parlamento aragonés por el sentido de su voto sabremos cómo fue la reunión que tuvo ayer Nacho Escartín con Javier Lambán también ser una pista para conocer si en próximas semanas Lambán contará con los votos del partido morado para su investidura lo que tampoco se sabe es que votar a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca en la moción de censura que anunció el PP ayer contra el alcalde socialista Luis Felipe el famoso voto en blanco mantiene tensa la relación entre populares y naranjas en cuanto al tiempo mañana de nubes y claros por la tarde si la despejando viento flojo y las temperaturas suben en el Valle del Ebro en el resto de Aragón sin cambios importantes repasamos algunas de ellas Zaragoza Ana Sánchez Borrego

Voz 0148 00:51 en Zaragoza veintiún grados en Zuera dieciocho

Voz 1012 00:54 marchita XXI Huesca Luis la Iglesia diecinueve

Voz 2 00:56 Nos tenemos en Huesca lo mismo que en Monzón dieciocho en Sariñena

Voz 1012 01:00 temperaturas en Teruel Concha Hernández en Teruel quince grados diecisiete en Alcañices Calamocha en el control de sonido Ricardo Martínez

Voz 1012 02:03 vicios Oficiales Citroën de Aragón Podemos Aragón reúne esta tarde a su Consejo Ciudadano es decir a su ejecutiva tras la reunión que mantuvo ayer Nacho Escartín con el socialista Javier Lambán en ese encuentro se habló de la composición de la nueva Mesa de las Cortes que se conformará el jueves y como todo está relacionado también lo importante es lo que vendrá después la formación del futuro Gobierno de Aragón desde Podemos dicen que todo está abierto

Voz 0148 02:28 tiene ese todo está abierto cabe la posibilidad de que los cinco diputados de Podemos no voten la investidura de Lambán que sí lo hagan o incluso que quieren entrar en el acuerdo para gobernar que ya han firmado el PSOE y el PAR en cualquier caso son cinco diputados decisivos para que Javier Lambán pueda ser presidente porque la suma de PSOE y Podemos llegaría a los treinta y dos diputados frente a los XXXI que sepan PP Ciudadanos y Vox

Voz 1012 02:52 también el presidente de Chunta José Luis Soro conversó ayer con Javier según fuentes de Chunta sólo trasladó la necesidad de avanzar en un acuerdo programático siempre que se descarte de forma definitiva la presencia de ciudadanos en el futuro gobierno de Aragón también muy pendientes de los ayuntamientos el que ha copado protagonismo es el de Huesca el PP Luis anunció ayer confirmó que presentó una moción de censura

Voz 2 03:14 sí lo hizo en rueda de prensa la candidata a la Alcaldía Ana Alós aseguraba que este martes a primera hora de la mañana va a presentar en la secretaría del Ayuntamiento de Huesca el documento para que lo firmen trece concejales los nueve del Partido Popular uno de Vox en principio los tres de Ciudadanos dice Ana Alós que si Ciudadanos no fue quien emitió ese voto en blanco no tendrá ningún problema en firmar esa moción de censura

Voz 0385 03:39 tenemos claro que si Ciudadanos no tiene ningún problema si ellos siguen manteniendo que no fueron los que llevaron a cabo ese voto en blanco si sigue manteniendo que ese pacto era lo que querían llevar a cabo no tendrán ningún problema en respaldar esa moción de censura

Voz 2 03:54 el voto en blanco del pasado pleno fue tratado ayer en la ejecutiva nacional de ciudadanos dicen eh en Ciudadanos lo dice Inés Arrimadas que están recopilando datos para tomar medidas también se va a estudiar el tema de la moción de censura en Ciudadanos en

Voz 10 04:09 pre

Voz 1012 04:10 en el Ayuntamiento de Zaragoza por su parte todavía no se confirma el organigrama del nuevo equipo de gobierno municipal y tampoco cuál será finalmente el papel definitivo de Vox

Voz 0148 04:19 el alcalde Jorge Azcona insistía ayer en que la Junta de Gobierno estará integrada por PP y Ciudadanos que Vox dirigirá dos juntas de distrito

Voz 0661 04:26 las presidentas de Juntas de distrito forman parte del Gobierno los presidentes de juntas de distrito toman decisiones que afectan a los ciudadanos es más las presidencias de Juntas de Distrito están dentro de lo que toda la vida se ha llamado Área de Participación Ciudadana

Voz 0148 04:38 será suficiente para Vox decía decía nosotros vamos a intentar explicárselo de la mejor forma

Voz 1012 04:43 le llene el Ayuntamiento de Teruel la alcaldesa firma esta mañana las primeras delegaciones de Alcaldía

Voz 1468 04:49 la proximidad de las fiestas de la AGE la obligaba acelerar el nombramiento de los concejales que asumirán las áreas de Fiestas Seguridad Ciudadana Limpieza todo apunta a que estas delegaciones las asumirá el Partido Popular pero si algo va a conseguir ciudadanos es Kenny Partido Aragonés ni Vox estén en el equipo de gobierno o lo que es lo mismo que no tengan delegaciones de Alcaldía lo decía el ex alcaldesa yo no voy a dar delegaciones a ningún grupo político si no tengo un acuerdo previo con Ciudadanos que es mi socio de gobierno en lo que ambos socios es sí coinciden es en elevar el número de concejales con dedicación exclusiva en esta legislatura

Voz 1012 05:28 si te cincuenta y cinco en la Sociedad Deportiva Huesca desmiente el informe policial de la operación ecos que sí habla de trama de corrupción institucionalizada

Voz 2 05:36 dice el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca Manuel Torres que son meras conjeturas

Voz 11 05:41 si la Sociedad Deportiva Huesca esta investir al procedimiento es porque su representante máximo legal que era el presidente se le imputaron los hechos esa es la única realidad hasta ahora no hay ni un solo consejero ni miembro del club a parte de sede de doctorando que estén imputados y por tanto no se puede predicar ese criterio subjetivo o esa apreciación no esa conjetura de una trama institucionalizada entre

Voz 2 06:05 es lo que decía el propio Manuel Torres recordemos que el juez ha levantado parcialmente sólo el secreto de actuaciones en ese caso Oikos

Voz 1012 06:13 en los con un apunte han aumentado un año más el número de reclamaciones en la prueba de acceso a la Universidad Le Bau este año las peticiones de revisión de un examen superan en Aragón las dos mil cien en tres minutos las ocho de la mañana

Voz 12 06:33 comienza la cuenta

