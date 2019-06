el tal buenos días el que será alcalde dentro de dos años el candidato de Ciudadanos Ignacio Grajera destacaba ayer la importancia del acuerdo para la regeneración tranquila del Ayuntamiento ayer acera pasaba por los micrófonos de la SER cree que lo primero es intentar hacer ver a la gente que estos acuerdos no son exclusivos de esta ciudad es fruto del multi partidismo id dijo tendremos que acostumbrarnos en cuanto a la participación de Vox en el equipo de gobierno destacaba que ya en campaña dijo que hablaría con todos de todas formas cree que no es bueno el tripartito

Voz 1

00:44

pero con todo el mundo es con todo el mundo otra cosa es que nosotros creamos que sea bueno para la ciudad de Badajoz la conformación de un tripartito nosotros creemos que no es bueno para la ciudad Badajoz que creemos que sería necesario para esta ciudad un cambio tranquilo que creemos que es un cambio que que refleja el acuerdo programático que nosotros hemos firmado con el Partido Popular y a partir de ahí la plena convicción de que lo que mejor representa los intereses de la ciudad en este caso es el cumplimiento íntegro de acuerdo programático como nosotros estamos dispuestos a hablar con todo pero hablar de programa no hablar de otras cosas y de otras situaciones que quizá no sea puramente programáticas nosotros no nos vamos a centrar en implementar esa medida en estos cuatro años ir darle una vuelta de tuerca y una mejora en la gestión de la ciudad que es verdad que francamente mejorable yo creo que nosotros estamos por la labor de ayudar a ese cambio desde dentro de ese cambio empieza ya hoy como conciudadanos dentro del Ayuntamiento importan todo ese nuestro único objetivo y nuestra única Kolontar mejorarlo hacia abajo