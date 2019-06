Escucha las noticias de las 08:00 (18/06/2019)

yo hoy la SER les cuenta que la Guardia Civil ha encontrado una serie de correos que relacionan al ex ministro de Aznar a Josep Piqué con el presunto amaño del contrato público de la Ciudad de la Justicia de Madrid cuando Piqué era directivo alto directivo de la constructora OHL él Piqué asegura La Ser que no recuerda esos correos y niega que participara en un tráfico de influencias y tenemos novedades sobre la presunta trama de amaño de partidos

que fue compañero de los dos sexuales considerados supuestos cabecillas de la trama Carlos Aranda y Raúl Bravo en las categorías inferiores del Real Madrid reconoció tener relación con Bravo pero no con Aranda pero no pondría la mano en el fuego por

uno de ellos por mí porque ellos es lo que hago yo no tengo ninguna o ellos inocentes pero yo mis compañeros y mi club no solo yo

tres me tomo un café con una persona que está investigada

Voz 0978

04:10

ambiente en la mayor parte del país un ambiente más propio para el verano queríamos decir por ejemplo en la ciudad de Madrid ha sido la primera noche que no hemos bajado de los veinte grados en la mayor parte de barrios para ser ya a la segunda mitad del mes de junio Mines Un poco noticia porque está llegando tarde el calor y además hoy las temperaturas no van a subir demasiado en la mitad oeste de la península máximas parecidas a las ahí era incluso un poco más bajas con nubes en Galicia chubascos no acumularán gran cantidad de agua durante la tarde esta lluvia también alcanzará en la provincia de León Norte de Palencia Asturias de manera más aislada a Cantabria en cambio en el Mediterráneo sí que el verano va ganando cada vez más protagonismo será cerca de la costa del Mediterráneo donde iba a hacer más calor especialmente en puntos del interior como el Valle del Ebro máximas de hasta treinta y ocho grados