Voz 1275 00:06 qué tal buenos días con veintitrés grados ya a esta hora de la mañana en la Gran Vía con calor y más a mediodía las máximas llegarán a los treinta y dos treinta grados en las horas centrales de este martes lo acaban de escuchar la Guardia Civil la UCO implica el ex ministro Josep Piqué en el supuesto amaño de un contrato multimillonario en la Ciudad de la Justicia los investigadores han encontrado una cadena de correos entre el ex ministro y también ex responsable de OHL con el ex consejero delegado de esa empresa Javier López Madrid y otro directivo de OHL correos que revelan que contactaron con el entonces presidente de la Comunidad Ignacio González para que mediara a su favor para la UCO estos mails son indicios de un posible intento para manipular la adjudicación del contrato para levantar esa Ciudad de la Justicia la SER ha hablado con los educadores del centro de primera acogida de menores de Hortaleza están muy preocupados por un grupo de una decena de chavales que son adictos al pegamento y que están causando muchos conflictos dentro del centro y también fuera agreden a los compañeros roban a los vecinos a pesar de que han sido detenidos en varias ocasiones al ser menores de dieciocho años vuelven al centro todavía más envalentonados Ana Pérez Vaquero es educadora de hortalizas

Voz 3 01:19 la desidia de de la minería

Voz 4 01:21 acción está llevando a que menores que son furtivos hayan entrado en una escuela impunidad haya un apoderado del centro y estén continuamente amenazando a los trabajadores ya al resto de los menores entonces ahora ya no hay seguridad para nadie ni para los menores ni para ni para los trabajadores y cada vez que la Fiscalía vuelven más bravos porque como no les pasa nada lo mismo que Robben da lo mismo que agredan da lo mismo que insulten todos los días tenemos que ir a por un menor al Fiscalía que volverá al centro y que además viene riéndose los educadores diciendo lo ves estoy otra vez

Voz 1275 01:51 en piden un centro específico de adicciones para estos menores la Comunidad de Madrid asegura que de manera inminente va a poner en marcha un nuevo recurso para chavales con problemas de conducta Se trata de un equipamiento con veintiséis plazas y un presupuesto de casi dos millones de euros y el colectivo de ciudadanos audita Sanidad pone esta mañana en manos de la Fiscalía las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en los contratos menores firmados por los hospitales de la región van a interponer una denuncia por prevaricación y tráfico de influencias contra la Consejería de Sanidad por sortear el concurso público y firmar contratos en fraude de ley es martes es dieciocho de junio el PP llama a Vox a la mesura tras su decisión de no sentarse con Díaz Ayuso hasta que tengan una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid titulares con Virginia

Voz 1973 02:34 Don José Luis Martínez Almeida insiste en que en el documento que firmaron con Vox figura un plazo de veinte días para concretar su representación en el gobierno municipal en el PP no temen por la investidura de Ayuso en la Asamblea

Voz 1275 02:44 Audiencia Provincial acoge hoy el juicio contra el auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes yendo inyectando les aire en el hospital de Alcalá de Henares la Fiscalía pide para ella cuarenta años de prisión un niño

Voz 1973 02:54 de de dos años está en estado crítico para pasar varios minutos por pasar varios minutos bajo el agua en la piscina de su casa en Morata de Tajuña se percataron los hermanos del pequeño y la familia le practicó la reanimación con las instrucciones del uno uno dos

Voz 1275 03:06 metro ha detectado nuevas piezas con amianto en trenes de las Series dos mil a dos mil seis mil según la circular del Área de Mantenimiento el suburbano Se trata de varias válvulas neumáticas

Voz 7 03:24 en baloncesto el Real Madrid está a un triunfo del título de la ACB Sampe

Voz 1275 03:27 los días buenos días tras su victoria de anoche ochenta y uno ochenta

Voz 1161 03:30 Mari sobre el Barça en un partido en el que fueron a remolque con desventajas de hasta doce puntos y entrando en los últimos veinte segundos perdiendo por cinco puntos remontada de infarto con un triple último su

Voz 1275 03:39 lo Jaycee Carroll colocan el dos cero en la final

Voz 8 03:41 Blanco en El Larguero sobre la jugada

Voz 9 03:43 tenis poco miedo que iba a acabar a tiempo pero tome el tiempo necesario sentido hoy con salió de la mano tenía buenas sensaciones entre entrenador fuimos a escasos metros

Voz 1161 03:54 Ana tercer partido en Barcelona en fútbol desde la una de la tarde en el palco de honor del Bernabéu presentación del brasileño Rodrigo es si en las próximas horas el Atlético Madrid podría anunciar el fichaje de la perla portuguesa João Félix el jugador está en Madrid con su agente Jorge Mendes para cerrar su contrato los rojiblancos pagaran al Benfica los ciento veinte millones de su cláusula

Voz 1275 04:20 vamos a echar otro vistazo a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0268 04:23 hola buenos días a esta hora pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M cuarenta en el entorno de Vicálvaro en sentido A dos también todavía mucha saturación en todas las entradas destacamos sobre todo el acceso por las seis desde Las Rozas y también la A dos en Torrejón de Ardoz en la M40 parte de este accidente también mucha saturación en los tramos habituales en sentido norte especialmente en la zona de de Vall de Marín en ambos sentidos y qué tal se circula

Voz 1275 04:49 capital hasta alcanzar buenos días buenos días de nuevo

Voz 1322 04:51 Aurea con una hora punta que avanza muy lentamente los principales movimientos de entrada a la ciudad pero sí hay que destacar dos accesos muy complicados es la carretera de La Coruña y la salida hacia la A dos de este Avenida de América de la M treinta destacar prácticamente todo su recorrido y del interior puntos muy céntricos la Glorieta de Embajadores la de Atocha y el eje Prado Recoletos

Voz 1275 08:09 mañana a partir de las doce y veinte en Hoy por Hoy Madrid aquí en la SER entrevistamos a Manuela Carmena exalcaldesa también ya exconcejala del Ayuntamiento de la capital ayer dejó su acta

Voz 3 08:19 ya no sabía que nadie podía ahora mismo a sentar dices nada más no

Voz 20 08:25 no voy a hacer pero cero cómo se sienten es un día sí día ya en ya como hoy contenta claro y a partir de ahora que ya veremos

Voz 1275 08:35 le preguntaremos a Carmena por su futuro por los últimos encontronazos de la derecha por cómo cree que el PP va a gobernar la capital de momento paralizará desde el uno de julio Madrid Central aunque lo de soterrar la Gran Vía sólo lo va a estudiar Almeida aquí en la SER ha mostrado su compromiso firme con el equilibrio presupuestario

Voz 0502 08:51 nosotros vamos a cumplir con la senda de amortización de deuda que tenemos acordada con el Ministerio de Hacienda eso es cierto nosotros lo que sí vamos a hacer es ejecutar la totalidad del presupuesto y eso sí puede implicar que vamos a pagar menos deuda de manera anticipada pero no que no vayamos a pagar la deuda que tenemos ya acordada