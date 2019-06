Escucha las noticias de las 09:00 (18/06/2019)

Voz 0858

00:38

si los agentes de esos correos que pudo haber amaños en ese contrato valorado en setecientos setenta y uno millones de euros en concreto apuntan a una posible mediación del ex presidente madrileño de Ignacio González Piqué lo niega todo y dice que no recuerda haber intercambiado esos emails que ya pueden consultar en cadenaser punto com y novedades sobre otros amaños los del fútbol los de la operación Oikos esta mañana les estamos contando en Hoy por hoy las conversaciones entre sus supuestos cabecillas intentando alterar el resultado del Lugo Huesca de la temporada pasada partido muy importante porque el Huesca logró subir a Primera División tras y en menos de una hora a las diez se constituya el Parlamento de Extremadura y lo hará a priori sin sorpresas Ayer PSOE ha conseguido mayoría absoluta por lo que se da por segura la presidencia de la Asamblea para la socialista Blanca Martín Delgado y apenas tres días después de constituirse todos los ayuntamientos hoy se va a presentar la primera moción de censura contra un alcalde el de Huesca el socialista Luis Felipe eso hizo con el bastón de mando por sorpresa a pesar de que había un acuerdo previo entre las derechas para hacer alcaldesa a la candidata del PP a Ana Alós un botón blanco hizo descarrilar el acuerdo Radio Huesca Luis la iglesia Ana Alós aseguraba que su objetivo no es arrebatar la alcaldía a toda costa al socialista Luis Felipe sino aclarar lo que ocurrió el sábado y quién votó en blanco en la sesión de investidura en desde Ciudadanos se pide para plantearse apoyar esa moción de censura una disculpa pública de Ana Alós por no haberles acusado de mentir Vox ha dicho que va a apoyar la propuesta de moción de censura pero con condiciones que el Partido Popular cumpla lo pactado en toda España empezando por Teruel Zaragoza quien Madrid dentro de una hora comienza el juicio contra la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos ancianas a las que presuntamente inyectó aire con una jeringuilla la Fiscalía pide para ella cuarenta años de prisión Radio Madrid Alfonso Ojea