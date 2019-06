Las noticias de Canarias, 09:03 (18/06/2019)

ningún partido da por perdida la posibilidad de formar parte del Ejecutivo regional anoche la Agrupación Socialista Gomera decidía mantener todas las vías de negociación abiertas para llegar a acuerdos especialmente con el bloque progresista pero con una condición irrenunciable recuperar la Alcaldía de Valle Gran Rey donde fue el partido más votado pero no le ha valido para poder gobernar el PSOE insisten debe revertir la situación en este municipio una situación que tratan de corregir en el PSOE porque consideran que dificultar un pacto progresista por lo sucedido en la localidad gomera sería injustificable Jorge González secretario de Organización

Voz 2

00:40

no podemos poner en el caso por ejemplo el viejo un pacto de progreso para ganaría con una indisciplina por parte del concejal que tenías clara la directriz de la dirección nacional del partido de la Dirección Insular del partido desde luego pues tomó una incisión contrae que debe rectificar porque si no ese expediente disciplinario de expulsión como no puede ser de otra manera