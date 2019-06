Escucha las noticias de las 10:00 (18/06/2019)

son las diez las nueve en Canarias el poder adquisitivo de los salarios creció en el primer trimestre del año aunque no lo hizo por igual ni en todos los sectores ni en todos los territorios sube las nóminas aunque sigue habiendo salarios muy bajos en algunos sectores y otros en los que no llegan aún a los niveles previos a la crisis amplia Javier Luis suben las nóminas un uno coma siete

en absoluto en sectores como el de la construcción siguen contenidos en sitios como Madrid con Murcia donde continúa la congelación salarial y las nóminas apenas repuntan un cero coma cuatro un cero coma seis por ciento otro Parlamento autonómico inicia esta ahora la nueva legislatura es el Extremadura en el el caso de esta comunidad no se esperan sorpresas el PSOE consiguió la mayoría absoluta el pasado veintiséis de mayo y además en esa Cámara autonómica no tiene representación la extrema derecha vamos a ese Parlamento sol Grajera buenos días

más de dos mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable de modo seguro el doble carece de servicios de saneamiento son algunas de las conclusiones de un informe que han presentado hoy Unicef y la Organización Mundial de la Salud amplia Carlos el informe pone de manifiesto que hay una gran diferencia a la hora de acceder a servicios de saneamiento de agua potable en zonas rurales frente a las urbanas en todo el mundo en total cuatro mil doscientos millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento tres mil millones viven en lugares donde no existe las instalaciones básicas para lavarse las manos y dos mil millones no tienen agua potable carencias a las que se enfrentan ocho de cada diez personas que viven en entornos rurales esta falta de infraestructuras básicas conlleva la aparición de enfermedades sí distintos problemas de salud y a quienes más afecta a los niños según el informe cerca de trescientos mil menores fallecen al año por diarreas derivadas de la imposibilidad de acceder a agua limpia junto a la diarrea el texto alerta del incremento de casos de cólera de disentería si sumamos que patrulleras de Vigilancia Aduanera han interceptado esta mañana un marino mercante cerca de la costa de Cartagena que transportaba diez mil kilos de hachís no se conocen más detalles de la operación de la que la Agencia Tributaria si los va a dar a partir de mediodía diez y tres tiempo para el información de eso