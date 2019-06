no había dos ejercicios con contenidos que no han visto

Voz 4

00:33

al ponerme a hacer el ejercicio no encontraba la manera de sacarlos los elementos principales eh el estuve dando un montón de vueltas estoy haciendo montón dibujo y no era capaz siendo es ya otra compañera me explicó que era una propiedad de las hora hola muy muy específica si no entra para nada dentro del temario de Luigi bachillerato de siquiera entrar en las en las oposiciones de te dibujos a los no está dentro de él del temario