móvil creen que fue el día el que deberíamos volver colectivamente antes lo llamábamos memoria pero ahora desocupación su con su teléfono inteligente no les llama la atención cuando de repente te aparece un mensaje diciendo tienes un nuevo recuerdo mi teléfono genera un recuerdo independientemente de mi recuerdan los carrete veinticuatro fotos veinticuatro fotos recorría Europa con veinticuatro fotos inmortalizar inmortalizar el momento lo llevaba inmortalizar con nuestros recuerdos pasará lo que decía el Negro Fontanarrosa será la autopsia la que determine si viven atentos que hoy viajamos sin movernos el sitio para atrás necesitamos compañeros de viaje Monzó muy buenos días qué tal buenos días Nacho Carretero muy buenos días buenos días Nacho va a viajar para atrás el jueves y el domingo con la eliminatoria de Mallorca B por Depor Mallorca ahí es donde

las almendras tenemos tenemos partida no tenemos clásico

desde una fingida madurez vuelvo a estar otra vez otra cosa tal otra vez Fatás falta eso ya lo sigue siendo pero vamos vamos a subir nosotros Luna pero no lo lamento simpatía al Mallorca Toni pero que llega al final ganáis es verdad es así lo dice uno el Celta eh no no creo que llegamos a una final la perdemos el tono