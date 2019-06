Las noticias de Canarias, 10:03 (18/06/2019)

Voz 0760

00:06

Ciudadanos ha suspendido cautelarmente de militancia lo ha comunicado hace unos minutos a sus dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Matilde Zamudio y Juan Ramón Lazkano que votaron el sábado a favor de la socialista Patricia Hernández como alcaldesa de la capital tinerfeña esta suspensión cautelar dictada por la Comisión de Régimen Disciplinario de la formación naranja se produce con motivo de la apertura de un expediente disciplinario a los dos ediles a los que Ciudadanos acusa de incumplimiento de las directrices de los órganos ejecutivos de la formación y hace unos minutos también se ha iniciado el juicio contra el ex alcalde de Puerto de la Cruz Lope Afonso del Partido Popular por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y malversación al conceder presuntamente de forma irregular licencias para unos puestos en un mercadillo local la Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación Se da la circunstancia de que Afonso es en estos momentos consejero electo del Cabildo de Tenerife institución que se constituya el viernes y en la que sería necesario el concurso de ciudadano junto al PP para darle estabilidad su caso el de Lope Afonso considera el mismo que no va a ser óbice para poder llegar a acuerdos de gobernabilidad en el Cabildo tinerfeño en el Ejecutivo regional porque el veto de Ciudadanos a no pactar con investigados sólo se circunscribe a casos de corrupción que no es el suyo