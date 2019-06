Las noticias de Asturias, 11:03 (18/06/2019)

además de esa noticia de los tres detenidos por la muerte de David Carrascal tenemos que destacar a esta hora que la Guardia Civil busca desde ayer a un niño gijonés de trece años que permanece desaparecido en Collado GER mosso en la vertiente leonesa de los Picos de Europa fueron sus padres con quién se encontraba el menor de Gijón los que denunciaron su desaparición la familia se encontraba en un refugio en la mencionada zona ya al parecer el niño habría salido sólo a las siete de la mañana momento desde el que sus padres no volvieron a saber de él Se cree que el menor pudo de orientarse y la Guardia Civil los servicios de rescate continúan su búsqueda continúa la marcha del aluminio que lleva a pie a los trece miembros del comité empresa de Alcoa Avilés hacia Madrid para pedir una solución que evite el cierre de las plantas de samba tendrán irá Coruña el próximo treinta de junio la empresa sólo contempla como posible comprador el fondo suizo parte capital mientras que los trabajadores parecen decantarse por la alemana Quantum entre tanto parte presentará esta tarde las tres en Madrid su oferta al Ministerio de Industria de los gobiernos asturiano gallego el consejero de Industria esa Pola asegura que no hay nada cerrado si bien Alcoa ha avanzado en una de las ofertas

Voz 2

01:09

no hay nada definitivamente cerrado estamos como digo en ese tramo final ahí sí he por parte de Alcoa hay una una oferta que digamos parece más avanzadas pero no hay nada cerrado de forma definitiva porque obviamente tiene que hacerse con el acuerdo la conformidad el visto bueno de todas