Las noticias de Euskadi, 11:03 (18/06/2019)

el pasado sábado el edil del Partido Socialista de Euskadi de Samaniego rompía el pacto con el PNV le daba la alcaldía EH Bildu ese mismo día los socialistas anunciaban medidas si esas medidas ya han llegado por escrito se solicita ya que devuelva el acta David Lliure hoy mismo la dirección del PSE de Álava para enviar un burofax a su edil en Samaniego para que entrara lácteo renunció por tanto a su puesto de concejal en el Ayuntamiento riojano alavés Eduardo Pascual está desde el sábado ilocalizable para la candidata de EH Bildu a la alcaldía no al del PNV rompió así el pacto entre el chalet socialistas la secretaria general del PSE alavés Cristina González no ha conseguido contactar con él él mismo sábado se plantó ante su domicilio sin éxito hasta hoy Pascual no responde a las llamadas el partido no puede suspenderle de militancia porque es independiente así que hoy le va a pedir por escrito que deje el Ayuntamiento