Escucha las noticias de las 12:00 (18/06/2019)

a la segunda el Consejo Escolar del Estado aprobado su informe al decreto de becas un trámite obligatorio lo que permite que las ayudas al estudio para el próximo curso sigan su tramitación no ha habido cambios en el decreto ley del Gobierno que mantiene el mismo sistema que fijó el PP y que se ha comprometido a reformar aunque sea aceptado una enmienda de la Confederación de Estudiantes e para mejorar la difusión y que más alumnos Piran la ayuda Carles López es el presidente de la Confederación

los sindicatos de profesores CCOO UGT STES y los padres de fea para que la semana pasado bloquearon el dictamen lo han vuelto a rechazar ya han presentado un voto particular en el que reprochan al Ministerio que mantenga el mismo sistema puesto en marcha por ver y que hace un año dijo que

la cambiar el Banco de España señala el último informe que más de trescientas cincuenta mil personas de las que se denominan autónomos forzosos son en realidad antiguos trabajadores despedidos de las empresas con las que siguen vinculados pero de esta manera no a través de una relación laboral como tal sino mediante este procedimiento de prestación de servicios que suele salir más barato para los empleadores Javier Ruiz

el Banco de España denuncia en el informe que acaba de publicar que hasta trescientos setenta y dos mil autónomos que trabajan sólo para una empresa trabajan en realidad para la misma que antes solía tenerlos en nómina el regulador advierte esta cifra puede esconder tras de sí la precarización del mercado laboral no disponen de protección social en general Lamy que tienen los asalariados tienen menos acceso a los derechos y beneficios por tanto están siendo precarizadas los autónomos que trabajan sólo para sus antiguos empresas son especialmente abundantes en la agricultura donde los empleados se ahorran las

Seguridad Social hoy hemos conocido a través del INE que el poder adquisitivo de los salarios creció en el primer trimestre del año aunque no en todos los sectores por igual construcción y sobretodo los camareros se mantienen en niveles previos a la crisis el sal Mario medio en nuestro país se sitúa en los mil ochocientos setenta y seis euros de acuerdo con esta fuente y tenemos además una información de última hora un operación policial abierta en Madrid contra las tramas yihadistas una decena de detenidos que según las investigaciones en marcha enviaban dinero a zonas en conflicto Ana Terradillos

buenas tardes haríamos el ridículo nadie lo entendería en Europa al Madrid Central se puede corregirse puede modificar pero no se puede eliminar el director de la DGT Pere Navarro ha sido así de tajante así de contundente en la presentación de la campaña en la carretera cerveza sin que comienza la semana que viene y en la que embajadores moteros y en bici recorrerán las carreteras de España apelando a la responsabilidad de los conductores para que no dejen la cerveza en verano pero sin alcohol siempre que vayan a conducir con el dato que rubrica la preocupación el año pasado el veinticuatro por ciento de los fallecidos en accidente de tráfico presentaban una tasa de alcohol elevada

Del Nido en Francia por la concesión del Mundial de dos mil veintidós el ex presidente de la UEFA está siendo interrogado por la investigación por corrupción y sobornos en el proceso de adjudicación acatar

no cuenta la SER la Guardia Civil relaciona Josep Piqué con el supuesto amaño de un contrato en la Ciudad de la Justicia de Madrid el ex ministro de la época de Aznar cuando era vicepresidente de la constructora OHL intercambió correos con otros directivos que hacen sospechar a los investigadores de la mediación del ex presidente madrileño