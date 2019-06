Escucha las noticias de las 13:00 (18/06/2019)

Voz 1410

00:35

a mí me sorprende me realmente me quedé sorprendida ayer cuando y a nuestro nuevo alcalde no dar información sobre pacto que es el que va a determinar el criterio político de su Gobierno no yo decía Se les habrá olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno sus capítulos aún no un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de