Escucha las noticias de las 14:00 (18/06/2019)

un millón de jóvenes tienen hoy una buena noticia porque se desbloquea el conflicto de las becas el Consejo Escolar del Estado que la pasada semana votó en contra de su propio informe da vía libre para que finalmente no haya problemas Adela Molina

sí colaboración del informe del Consejo Escolar un trámite obligatorio las becas pueden continuar su tramitación que quedó suspendida el pasado martes el Ministerio de Educación no ha introducido ningún cambio con respecto a la semana pasada pero algunos de los consejeros que faltaron a la última sesión han acudido hoy por eso la norma tenido más votos a favor que en contra los estudiantes decana hayan conseguido introducir una enmienda para mejorar la difusión de las ayudas y evitar que un veinte por ciento de los alumnos más pobres ni siquiera pida la beca los sindicatos CCOO UGT STES y los padres de Ceapa que la semana pasado votaron en contra han mantenido su rechazo ya han presentado un voto particular reclamando al Gobierno que cambie el sistema que implantó el PP como se comprometió hace un año

son trescientos setenta y dos mil autónomos que trabajan sólo para una empresa y que en muchos casos dice el Banco de España es la misma que antes solía tenerles en nómina el regulador advierte tras esa cifra puede haber una precarización del mercado laboral dice no disponen de la protección social que en general tienen los asalariados tienen menos acceso a derechos y menos beneficios de los que típicamente se asocian al trabajo asalariado de ese trabajo asalariado hay noticia hoy hoy el INE publica la primera subida de las nóminas desde que

se está negociando o sea que los apoyos inesperado en los tengamos lo antes posible caso con apoyo sin apoyos está habrá sesión de investidura pronto José estuviera negociando no sería no sería responsable hacerlo pero se está trabajando

desde que este trabajamos cheques Cristina Narbona presidenta del PSOE vicepresidenta del Senado hace tan sólo unos minutos al hilo de las informaciones no oficiales que hablan de un posible encuentro ayer en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha encuentro del que informa el diario punto es Desde el PNV también se mete presión a los negociadores para no dilatar los plazos de investidura Josu Erkoreka es el portavoz del Gobierno vasco

lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid es una cosa y lo que pasa en la Comunidad de Madrid es una cuestión absolutamente distinta lo que me comprometo a negociar con Vox y eso por supuesto que lo voy a hacer que hay un documento que está firmado por el Partido Popular y por Vox parece que es claro que existe nadie lo ha negado nunca que se lo comen taxistas Lisandro

cuidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno sumó capítulos aún no un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha