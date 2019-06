Manuela Carmena carga contra el nuevo alcalde de Madrid contra el popular José Luis Martínez Almeida por ocultar el pacto con Vox para repartir el poder en la capital en su primera entrevista aquí en la SER tras dejar la alcaldía renunciar a su acta de concejal Carmena asegura que un alcalde no puede hacer juegos de Fulham

Voz 1410

00:19

que se les habrá olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno sumó capítulos aún no un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha ese pacto