Las noticias de Cantabria, 16:03 (18/06/2019)

Voz 1514

00:06

noticia que les está contando la Cadena Ser el secretario general del PSOE de Cantabria para Pablo Zuloaga va a asumir la cartera de Universidades Cultura y Deporte el futuro vicepresidente también portavoz del Ejecutivo autonómico va a gestionar directamente estas competencias según ha confirmado la Cadena SER PRC y PSOE sellaron el pasado viernes catorce de junio un acuerdo de gobierno qué intriga cinco consejerías Al PRC y cuatro al PSOE entre ellas la vicepresidencia en la consejería de Universidades Cultura Deporte que va a gestionar Pablo Zuloaga en su programa electoral PSOE decantaría marcaba como objetivo prioritario la defensa de la universidad pública como base del desarrollo del conocimiento materia prima hay cantera del futuro inmediato de la región con esta decisión Zuloaga se pone al frente de la gestión gubernamental de una de las herramientas fundamentales para el cambio de modelo productivo de la región como es la Universidad de momento el no desvela nombres el líder del partido y presidente de Cantabria en funciones Miguel Ángel Revilla ha dicho que en el nuevo Gobierno habrá cambios en las áreas que competen al PRC en las que además también se va a nombrar a varias mujeres pero como decimos todavía no se han desvelado nombres y una cosa más la Audiencia de Cantabria ha confirmado la decisión del juez de instrucción de no admitir a trámite la querella de un grupo de afectados contra los organizadores del show de David Guetta de Santander que no llegó a celebrarse por la incomparecencia de la artista cierra así la vía penal para este caso