Las noticias de Canarias, 15:03 (18/06/2019)

no no podemos poner en el caso por ejemplo el viejo un pacto de progreso para ganaría con una indisciplina por parte del concejal que tenías clara la directriz de la dirección regional del partido de la Dirección Insular del partido desde luego pues tomó una decisión contrae que debe rectificar porque si no es expediente de disciplina a acabar en expulsión como lo puede ser de otra manera

el consejero electo del Cabildo de Tenerife y coordinador general del PP de Canarias se ha sentado hoy ante el juez por el llamado caso mercadillos Lope Afonso ha respondido a las preguntas del fiscal pero no las de la acusación particular en un juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un supuesto delito de malversación y también de prevaricación y por lo que pide nueve años y tres meses de inhabilitación la justicia deberá determinar si cometió o no algún delito al autorizar la celebración de varios mercados callejeros en Puerto de la Cruz entre dos mil trece y dos mil catorce Afonso confía en que su situación no afecte a las negociaciones que su partido mantiene en estos momentos para llegar a acuerdos de gobernabilidad