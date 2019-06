Las noticias de la Comunitat Valenciana, 16:03 (18/06/2019)

la valenciana anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para el ex president Francisco Camps por la adjudicación irregular de contratos en la trama Gürtel Nacho Monreal

en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que recientemente procesó a Cannes por estos hechos la Fiscalía pide la apertura de juicio oral para el ex president por una supuesta responsabilidad en esa contratación irregular según la Fiscalía Camps dio verbal de instrucciones a la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars para que le adjudicase a la filial de Gürtel en Valencia Orange Market el montaje de ese expositor por algo más de trescientos sesenta y seis mil quinientos euros

el suceso ocurría a las once menos veinte de esta mañana en la calle bailarín José Espada pero ya ha acudido una unidad del SAMU y otra de soporte vital básico se trata de dos operarios de veintitrés y cuarenta y seis años que han sufrido heridas graves cuando descargaba un camión los servicios médicos han existido al hombre de cuarenta y seis años por politraumatismo y a otro de veintitrés como decimos por traumatismo craneoencefálico y traumatismo cervical ambos han sido trasladados al Hospital General Universitario de la ciudad de momento no ha trascendido nada más sobre las citas

