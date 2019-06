Las noticias de Asturias, 17:03 (18/06/2019)

en cada seis nuevos municipios que quieren entrar en un tema que estaba parado desde hace mucho tiempo cada ese va a hacer un papel fundamental no uno entrenamientos en un abastecimiento de unas dos cuestiones yo creo que con el marco comunitario nuevo que se nos viene encima porque iba a haber nuevas directivas sobre las condiciones el que tiene que tener agua de suministro a la población que se va a jugar un papel determinante en Asturias

mientras hoy en Gijón el programa del Área de Juventud arenas movedizas este circuito de intervenciones artísticas en espacios no convencionales nacía hace diecisiete años impulsado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento y comisariado por el colectivo Hume en esta edición las instalaciones se ubican en la Escuela de Comercio aunque también habrá una experiencia de realidad virtual en la antigua cocina de elaborar Ciudad de la Cultura Cristina de Silva es una de sus organizadoras

Voz 0137

01:17

el año pasado pues fue un acercamiento vimos que que funciona hay que interesa sobre todo no y que hay una manera de mostrar la que puede llegar a ser cómoda no porque el flujo de gente que la manera de demostrarlo cambia mucho no de las propuestas que nosotros estamos acostumbradas normalmente a a comisaría y entonces pues este año nos hemos animado a pues atraer más propuestas todavía hay que poder mostrar un poco más