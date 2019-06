Las noticias de la Comunitat Valenciana, 17:03 (18/06/2019)

Voz 0808

la Audiencia Nacional confirma las penas impuestas por el Juzgado Central de lo Penal para dieciocho de los veinte condenados en el juicio de la rama valenciana del caso Tel al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del PP de la Comunitat en las elecciones municipales y autonómicas del dos mil siete ya en las generales del dos mil ocho entre la ex cúpula del Partido Popular valenciano en la época de los hechos la Audiencia condenó al ex secretario general del PP Ricardo Costa a cuatro años de cárcel y al no recurrir ya es firme esa sentencia aunque finalmente no irá a la cárcel