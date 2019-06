Las noticias de Catalunya, 17:03 (18/06/2019)

Voz 4

00:18

Santa acredita como eurodiputada checa son Un copropietaria Shu ya han hasta proclama haya que a esta proclamación coma diputados como eurodiputada tal actas hasta publicada en al BOE nosotras creía que haya una una una ocasión dar parda las Tata España All that we do seu naked Nasser actitud no mesas están crean Don't get incomprensión