Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:03 (18/06/2019)

el nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha retirado las pancartas contra la violencia machista de todos los edificios municipales desde el consistorio explican que ese tipo de banderas no están reguladas por ley Carolina Gómez no ha hecho falta que Vox presida ninguna Junta de distrito para adoptar este tipo de decisiones están retirando ya las pancartas que colgaban de los edificios municipales tanto las leyes como las de la violencia machista ya han desaparecido por ejemplo en los distritos de Arganzuela Fuencarral y Chamberí presididos por el Partido Popular también del distrito de Vicálvaro que preside Ciudadanos la explicación que da el Ayuntamiento es que la colocación de banderas y estandartes en los edificios institucionales está regulada por ley eso no quita dicen que en días especiales o especialmente significativos si se muestre no atrás en la Asamblea el PSOE ha solicitado ya de forma oficial un informe jurídico sobre la composición de la Mesa de la Cámara porque consideran que no cumple con el Estatuto de Autonomía el pacto entre PP Ciudadanos y Vox dejó fuera de este organismo a Mas Madrid que tiene más escaños que la extrema derecha también a Podemos el diputado socialista Diego Cruz es el vicepresidente segundo de la Asamblea