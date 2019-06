Escucha las noticias de las 19:00 (18/06/2019)

la ministra de Economía en funciones cree que la crisis climática debería ser una de las prioridades en la Unión Europea en la próxima legislatura junto a la cuestión del crecimiento sostenible e inclusivo Europa debería estar a la vanguardia del proceso ha dicho en Bruselas Nadia Calviño tenemos muchos activos y muchas ventajas es el momento adecuado para hacerlo entre otras cosas porque los tipos de interés están realmente bajos es el momento de hacer inversiones la ministra ha advertido de que en materia de lucha contra el cambio climático el enfoque del avestruz enterrar la cabeza dejarlo pasar no es el adecuado en esa misma línea se ha expresado aquí en La Ventana el investigador del CSIC Pedro jordano además pedía implicación individual

sólo hay heridos leves en Japón después del terremoto de casi siete grados en la escala de Richter que se ha sentido en el noroeste y que ha motivado una alerta de tsunami en una amplia zona costera al margen de los heridos leves no hay información de daños materiales graves los terremotos en Japón causa una especial preocupación por el impacto que pudieran tener en sus centrales nucleares todavía recuerdan la tragedia de Fukushima de hace ocho años de la crónica política estábamos pendientes de la decisión de Celestino Corbacho después de la ruptura de Ciudadanos Juan Manuel Valls por apoyar a Colau para la alcaldía de Barcelona el que fuera ministro socialista y que iba como independiente tenía que decidir con quién se iba cesaba japan

Voz 0225

01:56

el rumbo buenas tardes buenas tardes esa veía hace bien pocos minutos el partido Ciutadans nos ha informado que Celestino Corbacho ha decidido formar parte del grupo municipal de Ciutadans como independiente el ex ministro socialista ha tomado esta decisión después de reunirse con quién fuera un número uno de los su candidatura Manuel Valls esta mañana también de conversar con el líder de Ciutadans en Cataluña Carlos Carrizo esta tarde Corbacho pasa así a formar parte como decimos del grupo municipal municipal de Ciutadans Manuel Valls se queda únicamente con dos escaños en el pleno municipal suyo propio y el de la ex Unió Eva Parera está prevista una comparecencia del ex primer ministro francés para mañana por la mañana