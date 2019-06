Escucha las noticias de las 20:00 (18/06/2019)

reuniones secretas pactos ocultos acuerdos opacos au encuentros fuera de la agenda pública es discreción no es que los ciudadanos no merecemos saber que negocian en nuestro nombre son las ocho las siete en Canarias

hola buenas tardes Sánchez lo intenta pero de momento no lo consigue el presidente en funciones midió ayer la distancia que les separa de Pablo Iglesias y sigue siendo mucha la reunión discreta de ayer entre ambos se ha conocido hoy y quienes saben de su contenido aseguran que las posturas siguen alejadas lo cierto es que no hay agenda pública de las negociaciones del PSOE mil Se informa de los avances pese a todo en el partido socialista aseguran que se está trabajando para intentar conseguir la investidura Cristina Narbona pues trabaja mucho una de las novedades políticas de la tarde tiene protagonista como protagonista Celestino Corbacho que primero dejó el PSOE para irse con Valls y que ahora dejabais para irse con el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y en Madrid el PP y Vox han vuelto a sentarse esta tarde para intentar que la derecha ultra se quede contenta Vox insiste en pedir una concejalía y el PP reconoce que esa era una de las partes del pacto secreto entre ambos Cuca Gamarra esta mañana en Televisión Española

en el acuerdo hoy yo creo que lo hemos dicho lo hemos dicho todos locos conocen por parte de todos sí que figuran concejalías no eso es lo que hay que precisar cuáles y cómo no pero creo que es bueno para los para concejalías gobiernos de gobiernos todo

Voz 1567

02:10

pero no comentamos hechos referidos a entidades locales por la dimensión que tenga si las ciudades no respetan las límites de calidad del aire habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha ir respecto de aquellas que no implican lanzaban los procedimientos de infracción pertinente el comisario vela analizará todos estos temas de tomar decisiones perdido