SER Deportivos Navarra Martes (18/06/2019)

Voz 0888 00:00 pendientes de Osasuna qué tal muy buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos Navarra hoy se cumplen tres años de Girona Reus

Voz 1 00:23 luego Osasuna que no iba a plantar solo teme Becerra que eran todos

Voz 2 00:45 el acero que estabas Berga El sueño de la Primera División Osasuna un año después del Barça el infierno el sábado

Voz 0888 01:09 Osasuna vuelve a estar tres años después de aquel ascenso en Girona en primera división ahora ya con esa experiencia de que el proyecto Se trata de aprender de los errores cometidos entonces para afrontar su regreso a Primera División mientras todos pendientes de esas primeras incorporaciones que se puedan hacer ya públicas en los próximos días luego lo vamos a licitar en un instante todo en El Sanedrín y como siempre esperamos tus comentarios en las redes sociales en Twitter arroba Carrusel Navarra ya en Facebook participa yo opina hay también si quieres lo puedes hacer vía nota de audio en el Whatsapp seis ocho dos ocho seis uno seis uno seis pendiente Osasuna también está el sótano para saber con qué presupuesto cuenta de sus sponsors entre ellos el club rojillo para tratar de cerrar su plantilla un Sota que ya ha confirmado que la próxima temporada seguirá jugando en Anaitasuna al no ser posible económicamente pese al esfuerzo de todos el traslado como es su ilusión al Navarra Arena tono Arregui es el presidente del Sota

Voz 4 02:05 Osasuna se inscribió hice hablo unas cosas les hay que ver lo que ellos deciden no soldados dice oye que horquilla de jugador no tiene un abanico de posibilidades pues espera porque no podemos vivir de

Voz 5 02:19 el kilo tranquilo no tiene una vez tema

Voz 4 02:21 hemos esa realidad pues hasta aquí podemos llegar si estamos orgullosísimo de llevar el escudo de Osasuna es es el equipo de nuestra tierra no hay ningún problema por eso lo yo creo que que hay que ser honesto la realidad es que nos están pasando por derecha izquierda otros proyectos no Navarra Arena pues eso cuesta una cantidad que no nos podemos quedar fondo un marrón que no suponga una pasta extra a lo que ya tenemos

Voz 0888 02:46 pues Lloris tanto hablaremos también de Sota escucharemos a tono ya Imanol Arregui abordaremos también el proyecto del Tudelano para la próxima temporada en Segunda División B con acento mexicano luego hemos quedado con el presidente del toledano como Jesús Miranda para que nos explique qué consiste este no proyecta sigue con todo vamos ya en SER Deportivos Navarra

Voz 0888 03:58 ya abrimos adición de martes en SER Deportivos Navarra convocando al sanedrín de Osasuna Fernando cierre acompañado de Navarra muy buenas tardes Fernando hola buenas tardes GER mil Aspeña una Navarra Televisión muy buenas

Voz 7 04:10 qué tal buenas tardes a todos y Javi Gómez diera noticias

Voz 0888 04:13 las tardes hola buenas tardes bueno todos pendientes de tres años después de Georgia de este Osasuna que regresa a Primera División y una de las premisas o algo de lo que más se repite es después de los errores cometidos allí estas cosas vamos a cimentar el proyecto para la próxima temporada sin volvernos locos mucho se habla de paciencia de tranquilidad de retocar el equipo la base la estructura que este año ha hecho Osasuna pues ascender a Primera División ICO la diferencia también del equipo de hace tres años a este la diferencia del tema económico con el que afrontó en una este proyecto en primera división con respecto al de hace tres años por lo tanto muchos cambios muchas novedades y la experiencia a ver si no sirve de algo no

Voz 11 11:20 en primera división no yo

Voz 8 11:22 es clave esta temporada mantenernos tampoco vamos a obsesionarme va a presionar exigir que el objetivo tiene que es la la permanencia a toda costa yo creo que el objetivo tiene que ser y con esa filosofía de la que hablábamos de ese estilo y a partir de ahí podía lo los resultados vamos a ver cómo va a gestionar este vestuario la derrota

Voz 7 11:42 porque ahora mismo está temporada casi casi no no sabe esa situación

Voz 8 11:48 sí bueno habrá que pasarlo mal si habrá que intentar pasar este este trago de de la primera temporada porque el el el salto es muy muy grande y a muchos niveles no de de la segunda la primera pero vemos ejemplos de equipos que se han consolidado que que parece que están ahí echando raíces no en la máxima categoría y bueno yo creo que es un poco el el espejo donde mirarse en Leganés el Eibar el levanté y equipos que que bueno que al principio igual lo pasaba mal pero que a medida que han pasado las temporadas pues pues han ido creciendo y ojalá Osasuna pues este en esa senda de progreso no

Voz 0888 12:24 claro estamos hablando de equipos que históricamente verbalmente hayan estado menos temporadas lógicamente en primera misión que Osasuna que Osasuna tuvo que pues a sufrir a que el descenso aquel problemón económico incluso toda la dación en pago que arte sin propiedades y bueno ahora es un poquito el resurgir del equipo de caro como decía hacia leía Fermín el modelo de otros clubes desde la buena gestión económica para intentar competir con ellos decía antes Javi que el Huesca lo mismo el Rayo el único que se ha quedado en Primera de los que estuvieron fue el Valladolid por lo tanto hay pueden estar un poco los modelos no

Voz 9 12:57 sí sí sí no no y hay que ya hay que fijarse ya habrá que tender a imitar esos esos equipos nota ahora todo el mundo pone de ejemplo al Eibar no que

Voz 9 13:42 mejores intenciones que será seguramente la han tenido todos los que han pasado por el club pero al final es lo deportivo lo que banda por lo menos en lo deportivo yo estoy tranquilo quiero decir que sabiendo que hay que que el equipo tiene estilo esa para mí ya es una tranquilidad en lo económico está claro que Osasuna va a sufrir un ascenso importante aunque ahora se ha metido en la construcción del estadio que se eleva a quitar buena parte de los recursos económicos pero bueno también es necesaria la obra la obra en el estadio y a partir de ahí pues pues va a poder hacer lo que buenamente pueda lo que nos estaba contando era Fernando pues pues quizás un poco los retales de lo que no quieren los demás bueno pues a partir de esos retales yo creo que también Osasuna puede puede ir creciendo porque no ya seguir haciendo un nombre ya entonces el que prefería antes ir al Valladolid Levante hubiera raros eh al Granada pues igual ahora quiere de de dos o tres años pues igual quiere quiere venir a Osasuna ya les pasó Osasuna sirvió en dos mil pues tenía que fichara armen Tanos hasta ahora el foco tipo podía fichar a Milosevic bueno pues pues yo creo que un poco la línea pueden ser esa es la de ir creciendo poco a poco también en primera división

Voz 0888 14:50 claro Javi a la última paciencia no lo del tema de los fichajes y tal esto va para largo y como decía en tanto Fernando como Fermín el potencial económico de Osasuna ahora es el que es y habrá que esperar movimientos del Merca algo para ver cuando nos podemos mover los otros no

Voz 10 15:04 sí sí así es y ahora mismo hay jugadores que a lo mejor valen lo más que valen impiden

Voz 11 15:11 un dinero por ellos que

Voz 10 15:13 según vayan pasando los días incluso ya entrada la pretemporada a lo mejor hay equipos que les que les entra un poco también la prisa no por pues bueno pues por lo por colocar y luego hay que entender también que eso es una también cambia de rol sea en el sentido de que el año pasado a lo mejor pues como vemos cómo vivimos los te ceden a Rober Ibáñez El Getafe y el Levante a Rubén ahora tú eres rival para ellos claro y entonces va a ser todo más bueno lo más complicado más paciencia Braulio como ya ya sabemos y ha dicho él le gusta trabajar con pues con tiempo pero claro también este año seguramente les lean cambió los planes sobre la marcha claro no es lo mismo estar en Segunda que que en primera entonces bueno yo creo hay que tener tranquilidad ese realistas nos ha realistas que es sólo hay que pensar que delantero por ejemplo como Raúl de Tomás

Voz 11 16:05 que que ha descendido con el rollo bollo

Voz 10 16:07 danos tu basar Madrid ahora mismo dice su nombre quiero ya sólo por preguntas eso te cobran ya entonces

Voz 0888 16:14 ya por pedir precio a partir de veinte no de de de euros eso es más que el muro rojo la construcción la remodelación del estadio

Voz 0888 19:24 continuamos en SER Deportivos ahora llevamos ya de Segunda División B uso de Martínez muy buenas tardes hola Jaime

Voz 1946 19:30 las tardes finalmente serán tres los

Voz 0888 19:33 pues navarros que la próxima temporada estarán en Segunda División B se mantiene en el Tudelano oye Lizarra asciende el Promesas desgraciadamente el último equipo que teníamos ahí en lucha como era mutiló era pues perdió en tierras asturianas bueno son tres uno más que el año para

Voz 1946 19:47 todo eso es una más que el año pasado no pudo ser teníamos esperanzas porque la verá había empatado a cero en el partido de casa y decíamos jugando la vuelta se suelen dar bastante bien

Voz 0888 19:57 la eliminatoria

Voz 1946 19:59 no pudo ser perdieron por dos goles a cero en el campo del Marino de Luanco así que como bien dices pues el año que viene tendremos a Tudelano Izarra y Osasuna Promesas en Segunda B tres representantes

Voz 18 20:10 si uno de ellos no sé si va a haber muchas novedades si están haciendo

Voz 1946 20:14 todo un proyecto estelar mucho se está hablando mucho y nosotros lo que queremos certificar como siempre es si todo lo que se ha hablado es verdad o no y entonces hemos dicho bueno pues vamos a fondo de jefazos del Tudelano

Voz 0888 20:27 claro con Jesús Miranda presidente del Tudelano muy buenas pues la pena estar de qué tal aquí

Voz 7 20:32 tal pues muy bien nada

Voz 0888 20:35 en expectantes y me saldrá de me estoy poniendo nervioso Jesús que este dinero mexicano que llega para reforzar el Tudelano aspirar al ascenso al play off a Segunda cree que sabemos de todo esto

Voz 11 20:48 nada pues que al final lo que habéis dicho no me la gente habla de hablábamos mucho por todo el mundo habla mucho se magnifican las cosas hay cosas que sea en que se han visto a gente Akin de de Méjico entre hubiera ultimamente pues es un tema simple y sencillo lo voy a explicar simplemente es el año pasado nosotros tuvimos un jugador

Voz 7 21:09 qué queda Estepa chico del Chivas de Guadalajara equipo de

Voz 11 21:13 deprimen Ordín ahí de México lo tuvimos cedido en eso implicó quisiéramos relaciones pues con ese equipo y que que les gustó la idea este es un equipo allí en Méjico como primera primer satélite es que juega sólo con Mexicanos pero un poco como el Atleti aquí pues pues allí todos con Mexicanos ir les gusta por sacar sus sus chicos de de fútbol base de de de sus veintitrés pues les cuesta sacarlos a Europa tiene pues bueno pues ofrece hay un convenio escrito unidad más que es verbal dice oye mira os mandamos cuatro jugadores tres cuatro jugadores este año entonces sólo es otra cosa más que que vienen este año van a venir cuatro jugadores y equipo sub veintitrés hizo lo único pues eso que se nos libera un poco al nosotros el presupuesto en el sentido de que bueno Se ellos parecen claro

Voz 7 22:05 no es correcto correcto

Voz 11 22:08 no todo porque no tenemos que pagar evidentemente todo esto es puesto de trabajo oí están cobrando Hall absolutamente pero claro lo que pasa un señor

Voz 23 22:19 por Tudela hay que comenta que no viene con el maletín 3D es

Voz 11 22:28 muy bueno pues de momento son son contactos que uno va haciendo a lo largo de su etapa en el fútbol sí bueno pues yo creo que a nosotros no le hubiera bastante

Voz 7 22:37 lo del tema este y tengo que decir que no

Voz 11 22:40 es más que eso me más y nosotros ahora me tengo que ir a hablar con los sponsor te pues yo nosotros hacemos año les pasó a los patrocinadores no lo hacemos a dos años tres años

Voz 7 22:52 la gran pena que hay pero hay que ir año año a año a llamar

Voz 11 22:55 Puerta de de nuestros patrocinadores que como siempre se portan estupendamente en ese sentido instó

Voz 0888 23:01 pero es que además no que al hasta se involucrara que era apostará por el proyecto por su cuenta que la ley de la Ribera también se abonara ellos apoyará siendo socios pues así así es lo que

Voz 11 23:14 pasa no porque claro oyendo estas noticias da la sensación de que Ciudadanos ya tiene todo el dinero hecho que que esa clave pero bastante menos no yo yo yo pues bueno

Voz 7 23:24 no no a lo mejor no no yo lo tanto no igual deberías llorar más pero pero realmente pasa eso sea no

Voz 11 23:32 nosotros estamos muy necesitado nuestro patrocinador muy necesitados de nuestra gente de la ciudad de los socios más ese año en el plan como tenemos el estadio no tenemos en nuestra vida en precario hasta que sea que uno nuevo o o qué proyecto se va a hacer inerme por ejemplo el escaño

Voz 0888 23:49 conmigo y no de Tudela o la remodelación lo el nuevo no

Voz 11 23:52 no lo creo que no creo yo creo que es la remodelación no se no se va a ir por ahí porque

Voz 1946 23:57 exactamente lo que no se ha hecho estudio

Voz 11 24:00 muy a fondo de lo que costaría me da mucha pena porque parece montañas Iniesta dijo estar en la ciudad de césped natural de un poco vas a tener que renunciar al césped natural por las puntas que esto trae esos de momento eso me duele bastante pero pinta de que estaremos un año o dos más aquí cómo podemos estar un poco en precario y hasta que hagan el nuevo en el nuevo proyecto de las piscinas de la zona de Luis Asarta o un estadio eso ya lo decidirán los políticos de esta ciudad de idea ideal aquí de Navarra espero que que de Navarra también in iba a ver pero está claro que que que vamos a tener que otro lado

Voz 0888 24:40 el Buró blanco no no sea así como Osasuna blanquillo

Voz 7 24:44 pues aquí parece que no aquí es te hemos dicho que aquí no llega a la regadera hemos pues pues la regadera Lo escojamos aquí no era abogado porque llega a la verdad

Voz 11 24:55 a ver yo espero que sí que ahora ha coincidido que hay un proyecto bastante interesante ahí en en en en las piscinas que iban a hacer los campos de hierba artificial nuevos en todo es a lo mejor sepa cometer eso con un proyecto más a fondo al trata de compartir infraestructuras entre los dos equipos de aquí de Tudela y no nos va a quedar otro remedio a no ser que se te para todos y hace una estoy en condiciones un muro blanco como tú no pues ojalá

Voz 7 25:24 estoy encantado a gustito va amateur que ir

Voz 1946 25:27 bueno Jesús lo que sí que podemos afirmar entonces es que el año que viene el Tudelano va a ser un equipo Rivero mexicano no hay con ese toque

Voz 7 25:34 bueno yo quiero recordar que dicho así cuidado que la P2 de acuerdo todos no Bailén nosotros tenemos creo que van a ser once jugadores del año pasado renovados

Voz 11 25:47 cero doce aproximadamente más estos cuatro chicos nosotros vamos a ir a cuatro cinco fichajes seis fichajes hay If y que creemos que vamos a hacer un buen proyecto sinceramente

Voz 7 25:58 pero con los pies en el suelo vamos a lo primero he visto lo que pasó el año pasado todo lo vimos vamos a intentar primero mantenerla

Voz 11 26:07 Oria que es muy importante después de tantos años pero bueno sí que es cierto que el Tudelano vimos años siempre prácticamente casi todas en juego Copa Rey incluso hubiera jugado play off de ascenso

Voz 7 26:18 el año pasado fue

Voz 11 26:20 digamos entre comillas es unánime una anomalía que y que no vuelvas entraron lo María sea que que estemos en puestos más tranquilos I más D más meando para arriba

Voz 7 26:30 oye proyectó sigue Lumbreras no sé si exhibe José Mari sigue adelante hizo una buena labor y por supuesto está renovado

Voz 0888 26:39 de los fichajes unos hay algo muy avanzado porque claro se habla de jugadores delanteros míticos de tudelano tiene están por Australia Alexanco de otro delantero Rivero Navarro que estaba por ahí como tú que qué hay de eso cuando los vas anunciar ya

Voz 11 26:58 pues no no hay nada que decir no si es cierto con con Alex Sánchez tengo una gran relación porque eso sería la cuarta vez que lo fiche al efecto había tres veces vienen a Osasuna vuelve de Osasuna va otro lado vuelve otra vez sería la cuarta no tengo relación con él bastante a menudo lo que pasa que tiene un problema ahí que tiene la Liga ahí acaba en agosto en un primer en primer término pero si juegan play off se van hasta septiembre el permiso para venirse ahí si no se lo han antes del uno de agosto no podemos fichar entonces estamos un poco mirando a ver si le dan permiso para venir aquí entonces podría darse pero complicado el caso de Manolo Wu es muy curioso porque han salido nombres por ahí

Voz 7 27:44 es que es la prensa escrita en serio nombres que no

Voz 11 27:46 no sé que hasta el nombre a mí

Voz 7 27:49 eso no ni para el mexicano que hablen no no yo no he hablado con no te lo juro no lo conozco de nada Manuel pues hombre más chico Sáenz de nosotros

Voz 11 28:02 juveniles claro pero yo hace Hay es un claro que sí

Voz 7 28:05 de mucho es un chico de hecho mucho afecto pero yo hace lo menos tres años que ya no hablo con él lo cuatro no hay posibilidad es decir que hemos hablado con otros porque tu verano perfume por hablar hablamos con todo y que ya nos gustaría que verían jugadores pues pues de la categoría que de segunda no

Voz 11 28:24 esto no pero bueno nosotros estamos estamos buscaremos buenos jugadores seguro que vamos a conseguir que los que van con hambre de fútbol hay renovar un poco pues un poco porque si no obstante abre un poco más cosas

Voz 23 28:40 el poco renovarlo al pichichi lo vamos a conseguir retenerlo no ve claro habrán salido no

Voz 7 28:48 yo iba a decir una cosa priva falta a la verdad

Voz 11 28:50 es que cuando yo era joven concedida Jover tenían abiertas

Voz 7 28:54 a este este era formal

Voz 11 28:56 si este este va a tener muchas novias a tener muchas novias se evidentemente hemos hecho una oferta para que se quede aquí vamos a intentar que se quede pero va a ser muy complicado realmente chico que ha metido quince goles en Segunda B

Voz 7 29:11 pues claro era muy complicada ha metido

Voz 11 29:15 cuartos iba a cometer los también MT ocho diez al G normal el entonces que va a tener

Voz 7 29:21 hombre extranjero porque esto claramente pues vienen de Polonia de la idea de de de de de de todos los lados más tarde más se además con pasta en las eso que es que tiene esa mala costumbre entonces entonces bueno pues bueno

Voz 11 29:35 no te tocan intentarlo sin oye pues no se preocupe que buscaremos otras agudo

Voz 1946 29:40 eh últimamente se estila mucho que los entrenadores directores deportivos y demás digan aquí lo que prima es

Voz 24 29:46 pero todos la voluntad del jugador navarro la eso es atado bien está contento en Tudela

Voz 11 29:54 sí efectivamente Nos hemos no se ciudadano no es bueno para nosotros no somos especializados en ese encoger chicos que venían de meter goles P3 pacto temporadas idea de que la última Toni vino descendido con la Llagostera tercera metiendo sólo seis goles defenestrado totalmente hundido no aquí sea reafirma que es un gran jugador Bazo jugador quince nos pasó algo parecido con Javi Cabezas que venía de estar en una unas paso salvando las distancias

Voz 7 30:25 pues fijaros uno hay García no une García Molina ha hecho de la no

Voz 11 30:29 pues un poco pues parece que hay en Osasuna no no tenía mucho sitio aquí sin temporal de miedo y me lo como está ahora no es uno de los males y nosotros estamos orgullosísimo Él es uno de los mayores baluartes de de Osasuna ahora no igual es que nos hemos especializado en eso por eso yo pues hay que buscar a esos chicos que tienen hambre de fútbol que han tenido una mala temporada

Voz 25 30:51 si hay que vienen a quince

Voz 7 30:54 lo que pasa eso que no subirán un año luego revalorizan

Voz 9 30:57 sí

Voz 7 30:58 que vuelva pero bueno vuelan pero bueno alguna vez quedarse aquí a ver si contenido conseguimos

Voz 0888 31:03 también te ha pasado que ahora con todo este revuelo con todo lo que ha salido que de repente tenga ya casi cerrado un fichaje sale todos estos de que hay más dinero llegar mexicano si te han empezado a pedir más pasta

Voz 11 31:14 pues si finalmente si me ha pasado es que es tremendo yo por eso me enfadé mucho porque la la lo que salen a prensa escrita es que había medias verdades pero es que al final de la falsos osea es que no no tiene pero hizo que os he dicho arte los sponsors premio echarse para atrás porque dice oye tienes pasta pues hay te vas los jugadores dicen aquí dinero sí que sí que me ha pasado la pasó con jugadores que he ido a fichas incluso pues con jugadores que ya los tenga prácticamente hechos de decir que he leído esto es si es que no es así pero bueno es normal estas cosas que pasen así lo que lo que no es normal es un poco que yo pido que que cuando se emiten además lo digo sinceramente ha habido emisora de radio no no creo que la ley al ido literalmente la prensa talco

Voz 24 32:07 no gana giro ya sabes que es la que yo te gusta la oportunidad y te anima aquí para que nos cuente saber

Voz 0888 32:13 venga a ser cuando sueñan cosas Itálico al porque vamos directamente a la fue presidente del Tudelano Jesús Miranda cuéntanos qué hay de cierto y que no hay de cierto es que para leer el periódico van me lo leo en casa

Voz 11 32:23 pues sí pues es que se te duele mucho porque el daño que se puede hacer es además que a ver ese es un proceso hará estar esto estos cuatro chicos de ayer mágico que para nosotros es una apuesta muy muy fuerte claro porque porque realmente era de piel

Voz 7 32:38 tuvo mexicano es muy diferente al español son chico

Voz 11 32:41 con mucha calidad pero sí tiene habitual evidentemente lo hacemos porque no tenemos presupuesto que tendríamos que tener igual que vemos una posibilidad de CEOE pues es una puesta la apostamos por ahí pues pues ahí y si sale bien pues estupendo claro estas penas hay que preguntar gas pro arreglar ese son informaciones que al equipo le ponga hacen mucho daño mexicanos viene pone dinero ahí no sé que no sé cuartos pues no

Voz 0888 33:10 yo obtenidos caricia de escoceses verdad Jesús hemos tenido ya experiencia escoceses y ahí ya estamos creo sí

Voz 11 33:16 de Espe Espe decías discos del bastante friquis la verdad en su momento no lo digo yo en su momento pero yo tengo que decir una cosa esa relación siempre tuvimos plazo a nosotros nos salvó la temporada nadie dice eso porque deportivamente funcionó económicamente también funcionó entonces si se buscan soluciones así al señor que viene que viene unos sponsors estamos más que esos que la mojama por así decirlo inolvidable señoras y es decimos oye pues porque evidentemente evidente que estuvo cuatro meses sólo el hombre yo creo que estuvo me dio mucha pena muy maltratado porque un señor encantador hay estuvo maltratado por todos lados por porque todo se magnífico todo entrada a mí me da miedo que estas cosas que hagamos en cuanto hacemos puede Ciudadanos no sale prácticamente en todo el año en la prensa más que un trocito pequeño ojalá saldríamos tuvieron la suerte de salir como Osasuna cuatro páginas todos los días pues no nosotros no salimos nada más que un trocito el día de antes del partido oí el lo del día después del partido que es que es una media página no pero en cuanto

Voz 7 34:25 pasa algo raro salimos enseguida a la portada directas nada portada dice esta actriz esos días saldremos alguna vez porque hemos hecho algo pero pero no digo yo digo yo digo yo no sé en fin

Voz 11 34:36 la gente no me entiendan mal tampoco el sentir de tan bien que estás así nada más entidad que más multas la cuestión es aclararles así que la gente estoy tranquila últimamente tiene un proyecto ojalá poder huir tuvimos que estos chicos que viven en ya mañana nos veamos jugar en algún equipo bueno no porque esto pues con mucha calidad cumplir algún igual

Voz 7 34:59 claro claro Jesús Miranda presidente del todo

Voz 0888 35:02 claro que gracias como siempre para atender llamada de SER Deportivos Navarra iremos hablando de el proyecto tudelano mexicano para la próxima temporada que vaya muy bien un abrazo fue muchas gracias a Costa Rica un abrazo adiós recta final de SER Deportivos ahora para hablar de fútbol sala con el Club Deportivo Sota pues a la espera de noticias de Osasuna con nos explicaba el presidente tanto tonás Arregui

Voz 4 35:29 que hemos dado la orden a Aimar no el desgraciadamente que espere para para acabar de configurar la plantilla profesional porque tenemos que acabar la ronda de conversaciones con nuestros sponsors a partir de ahí como sabéis hemos fichado dar yen Mancuso no sé cuántos la realidad no es así la realidad es que aún no hemos podido hacer una oferta de renovación a Rafael si no hemos fichado le Mancuso es un jugador que interesa no está cerrado no hemos ficha absoluta entrenada porque nuestro primer mandato sería mantener lo que tenemos que ha habido tres bajas y a partir de ahí tener la paciencia de configurar la plantilla que podamos con los medios que no sean expectativas sino realidades de crudo deportivos es seguir una temporada más en el Anaitasuna sinceramente estoy acongojado esa es la palabra exacta no pues con pena con penal que después de todo ese diálogo club no se puede permitir vivir de expectativas porque algunas de esas expectativas este año no se han cubierto no debe por lo tanto cualquier añadido económico al desafío que suponía trasladarnos al Navarra Arena no desgraciado la mente pues no ha podido ser posible sin bien no ha sido posible este año pasarán Navarra Arena es nuestra ilusión pasar el año que viene

Voz 0888 36:42 pues el Soto a la espera de Osasuna de otros sponsors para poder cerrar la plantilla y el han escuchado jugará la próxima temporada seguirá en Anita una esfera de ese trasladar al Navarra en aumento económicamente no se puede nos marchamos continua la sintonía de la SER

