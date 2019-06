Escucha las noticias de las 22:00 (18/06/2019)

Voz 0194

00:17

mientras siguen aunque no avanzan las negociaciones para los gobiernos autonómicos y la investidura de Pedro Sánchez la política o los políticos prometo la política aterrizan las ciudades los que repiten seguirán sus políticas los nuevos CIES cabido vuelco electoral se apresuran a dejar su huella desde el principio el caso de Madrid paradigmático porque no se han cerrado todavía al cien por cien los acuerdos los tres partidos de la derecha siguen intentando aclarar qué es lo que han pactado is y sabemos que están de acuerdo en una cosa en acabar con Madrid Central esa experiencia impulsada por la alcaldía de Manuela Carmena que restringió el tráfico por el centro de la ciudad y que priorizó el espacio para los peatones Bruselas obligaba a la ciudad reducir los niveles de contaminación Icon Madrid Central se consiguió ahora se quiere dar marcha atrás pero lo peor es que no se hace porque la medida sea inútil costosa te dudosa efectividad simplemente se quiere revertir porque fue idea de otro Gobierno de ideología opuesta Europa y advierte que vigila porque de hecho España en este caso Madrid se convierte en el primer país la primera gran ciudad europea que revierte una medida de este tipo y el mensaje de advertencia llega acompañado hoy de otro Bruselas da seis meses a los países de la Unión Europea para mejorar los planes contra el cambio climático Madrid y el pacto de la derecha y la ultraderecha van en sentido contrario Ángels Barceló en la tertulia siguen Neus Tomàs Carlos Cué Cristina de la otra veces hacen falta imágenes que nos acudan que nos recuerden la realidad por mucho que conozcamos esa realidad porque sabemos del cambio climático