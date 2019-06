Escucha las noticias de las 03:00 (19/06/2019)

Michael es el de un discurso personalista en el que ha atacado con dureza los medios asegura que la mayoría de noticias sobre él son mentira y que durante los últimos años ha vivido acosado por la prensa no sólo desde hoy el y dice que a pesar de esos ataques ilegales ha desarrollado el mejor gobierno de la historia tras su primer mandato no desiste de su proyecto de construcción del muro con México y anuncia un nuevo diseño dice que el muro ya está en marcha que va a ser más bonito más fuerte sobretodo más barato para evitar el bloqueo de los demócratas gracias André

he aquí en España siguen las negociaciones poselectorales Pedro Sánchez ofrece a Podemos cargos en niveles intermedios de la Administración de los territorios en Navarra esta noche la Izquierda ha salido de seis horas de reunión en la que los partidos no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre los cargos principales en el Parlamento a sólo unas horas de que se constituya la cámara el Partido Socialista Navarro se ha sentado con Geroa Bai Podemos Izquierda Ezkerra pero de momento no hay acuerdo aún así el PSN ha dicho la salida que todavía queda margen para entenderse el principal escollo en esas negociaciones estarían que EH Bildu entras en la Mesa del Parlamento un partido cuya abstención es clave para que el Bloque de Izquierda tenga apoyos suficientes frente a la derecha de Navarra Suma más al sur en Madrid en la tarde de este martes ha reunido Vox y el PP para hablar de la comunidad aunque de momento con pocos avances en el Ayuntamiento el nuevo alcalde popular Martínez Almeida ya ha prometido acabar con el área de bajas emisiones de Madrid Central mientras la Comisión Europea considera que los planes de energía y clima de los Estados miembros se quedan cortos para alcanzar los objetivos marcados en cuidado del medio ambiente y aunque destaca que países como España han presentado planes con contribuciones más altas da seis meses a todos para mejorar estos planes corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 1567

02:34

pero no comentamos hechos referidos a entidades locales por la dimensión que tenga si las ciudades no respetan las Nimes de calidad del aire pues habitualmente la comisión de su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tenían que poner en marcha Hydro Spector aquellas que no las cumplían lanzaban los procedimientos de inflación pertinente