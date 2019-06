Escucha las noticias de las 06:00 (19/06/2019)

qué tal muy buenos días d'un any trampa amenaza conseguir cuatro años más el presidente de los Estados Unidos que desde el diecisiete gobierna la mayor potencia mundial quiere un segundo mandato lo quiere la América grande la versión continuista de la hacer América grande de nuevo que lo llevó a la Casa Blanca Trump apoya a sus aspiraciones en una economía nacional con todos los datos en positivo y en sus políticas xenófobas contra la inmigración sin dejar la tradición republicana de agitar avispero lejano cercanos en las últimas horas tocaba arremeter contra Europa por el anuncio que hizo ayer el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi que volvió a repetir ante el enfriamiento de la economía de la zona euro que hará lo que

Voz 1727

01:17

en ausencia de mejoras de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se vea amenazado serán necesarios estímulos adicionales estímulos trampa lo acusa de pretender que el euro baje frente al dolar para que le los productos europeos sean más baratos perjudicar dice el presidente estadounidense a su país es miércoles mitad de semana diecinueve de junio y aquí en España el Rey Felipe VI cumple hoy cinco años en el trono ayer lo celebró ya con los cuatro ex presidentes del Gobierno vivos la imagen como González Aznar Zapatero y Rajoy salta hoy a prácticamente todas las portadas de la prensa y mientras se siguen escrutando los pactos de gobierno a lo largo y ancho de España Javier Alonso buenos días buenos días ropa empezamos por Navarra donde siguen abiertas todas las posibilidades de momento hoy toca constituir a las once de la mañana el nuevo Parlamento foral no se sabe quién va a presidir los partidos de la izquierda y los nacionalistas sin Bildu han estado negociando hasta la madrugada pero sin éxito